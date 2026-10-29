Bajo secreto de sumario la muerte de un hombre y el ataque a su pareja en Las Palmas

La investigación por la muerte de un hombre y las lesiones de una mujer en la madrugada de este pasado miércoles en el barrio capitalino de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra bajo secreto de sumario, según ha informado este jueves el juzgado de guardia de la capital grancanaria.

Ahora, la causa permanece bajo investigación preliminar a la espera de recabar las primeras pruebas periciales concluyentes, ha informado la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Según ha concretado, hasta que el órgano judicial no avance en la investigación preliminar no se determinará la competencia del caso: si corresponde a las plazas de Violencia sobre la Mujer o por trámite ordinario en los juzgados de instrucción de la jurisdicción penal. Este jueves han adelantado que "lo más probable es que sea la semana que viene cuando se tome la decisión sobre competencia".

Los portavoces de la Policía Nacional, como ha recogido Europa Press, han confirmado que los dos implicados mantenían una relación de pareja.

Recordar que como ya publicó Libertad Digital Canarias, la Policía Nacional halló, a primera hora de este pasado miércoles, el cadáver de un hombre y a una mujer herida de gravedad en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria.

Según apuntaron los agentes policiales, la mujer fue encontrada con diversas lesiones ocasionadas por arma blanca en el interior del inmueble familiar.

El aviso a los servicios de emergencias y a las fuerzas y cuerpos de seguridad se produjo en torno a las 05.00 horas de la madrugada, momento en el que se personaron de urgencia en el lugar de los hechos alertados por un posible altercado doméstico.

Conforme confirmaron fuentes policiales y portavoces autorizados de la Delegación del Gobierno en Canarias, el hombre hallado en la vivienda presentaba una incisión grave en el cuello que le habría provocado la muerte antes de que pudieran intervenir los sanitarios.

Por su parte, debido a la gravedad de los cortes, la mujer fue evacuada de urgencia a un hospital de Las Palmas de Gran Canaria, sin que por el momento se hayan facilitado partes médicos sobre su evolución clínica.

Respecto a las hipótesis que barajan las autoridades en estas primeras diligencias, la Policía Nacional remarcó que "no" es posible determinar todavía si se trata de un caso tipificado dentro del sistema de seguimiento de violencia de género (VIOGEN).