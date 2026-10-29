Cae la banda que asaltó una joyería de Las Palmas tras robar más de 110.000 euros a golpe de maza

Agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar por completo a una peligrosa organización delictiva responsable del violento asalto perpetrado el pasado 13 de octubre contra una joyería situada en el Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria. La operación policial se ha cerrado con la detención de seis nuevos integrantes, para cinco de los cuales la autoridad judicial ya ha ordenado su inmediato ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Estos arrestos se suman a la captura del presunto autor material que ya permanecía recluido en un centro penitenciario desde el mismo día de los hechos. El asalto se produjo a las 21:45 horas, momento en el que varios individuos irrumpieron encapuchados en el negocio y vaciaron extintores de polvo contraincendios para cegar las cámaras de videovigilancia y neutralizar la capacidad de reacción de los trabajadores.

En cuestión de minutos y con una violencia inusitada, los delincuentes reventaron los mostradores empleando mazas de grandes dimensiones y lograron hacerse con un valioso botín tasado en más de 110.000 euros en piezas de joyería. Durante la precipitada escapada, no dudaron en golpear de forma salvaje mediante patadas y puñetazos a una dependienta de un comercio colindante que intentó frenar su paso, así como al personal de seguridad privada.

La decidida intervención de los vigilantes jurados y la colaboración ciudadana resultaron determinantes para neutralizar y retener sobre el terreno a uno de los asaltantes tras un intenso forcejeo. El resto de la banda consumó su evasión a través de una salida de emergencia que habían manipulado con anterioridad, huyendo a gran velocidad a bordo de un automóvil previamente sustraído de las instalaciones de un concesionario capitalino.

Las pesquisas asumidas por el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial revelaron una minuciosa infraestructura con labores de vigilancia previas y varios refugios situados en el barrio de La Paterna. En el seno de la trama emergieron graves disputas internas con agresiones con armas blancas derivadas del reparto del botín obtenido en el golpe.

Durante los registros, los investigadores localizaron un coche cargado con bates, martillos, extintores y prendas de ocultación preparadas para perpetrar un inminente asalto similar. Los arrestados afrontan acusaciones por pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, sustracción de vehículos y lesiones, mientras las autoridades mantienen el caso abierto para recuperar las joyas sustraídas.