Canarias recuerda que estará "para lo que sea necesario" tras el accidente ferroviario en Toledo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado este jueves que el gobierno canario estará "para lo que sea necesario" después del accidente en Urda, Toledo.

El mandatario canario ha querido recordar que Canarias va a poner "todos los medios necesarios" a "disposición" de la emergencia para colaborar en las labores de rescate que siguen actualmente activas.

El político canario ha confirmado los servicios de coordinación estatal y regional no han requerido la intervención de medios insulares. Clavijo ha realizado un llamamiento a la "prudencia y a la eficacia operativa", dejando claro que en las primeras horas de una catástrofe "resulta prioritario no entorpecer" la labor técnica sobre el terreno. "Ahora hay una situación de emergencia, y hay que dejar que los profesionales actúen y, luego, habrá tiempo de más", ha añadido ante los medios de comunicación.

Clavijo pide "prudencia, compromiso y solidaridad"

Además, el mandatario ha destacado respecto a ello que, en estos momentos, el archipiélago "no ha enviado medios".

El dirigente autonómico ha remarcado que el dispositivo insular va a permanecer "activado" y que, desde el Gobierno de Canarias, quedarán a la "espera de cualquier petición formal" que se pueda realizar en función de la evolución de las pesquisas y la atención a los afectados.

Clavijo ha asegurado que han "puesto los medios, pero no ha sido necesario trasladarlos", por el momento. Pero bueno, ahí estaremos para lo que sea necesario", ha insistido, sin dejar de destacar el "compromiso y la solidaridad" entre comunidades autónomas después de producirse una de las mayores tragedias ferroviarias vividas en España en los últimos años.