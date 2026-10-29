Casi la mitad de los alquileres en Canarias oscila entre los 1.000 y 1.500 euros mensuales

El mercado del arrendamiento residencial en Canarias presenta un sesgo acusado hacia las franjas de precio más elevadas, complicando el acceso a la vivienda para la población local. Un análisis publicado por el portal inmobiliario pisos.com sitúa la franja de entre 1.000 y 1.500 euros mensuales como el tramo más numeroso en el archipiélago, al concentrar el 44,5% de los inmuebles disponibles en el mercado.
La disponibilidad de oferta asequible ha quedado reducida a porcentajes marginales. Los pisos anunciados con rentas inferiores a los 700 euros al mes representan únicamente el 11,1% del total regional, mientras que los inmuebles situados en el tramo intermedio de 700 a 1.000 euros suponen un 24,6%. La evolución acumulada en los últimos años evidencia una dinámica especulativa que limita la capacidad económica de las familias e inquilinos para hacer frente al pago habitual del alquiler.
Tendencia nacional: contracción de la oferta económica y avance de rentas altas
La distorsión observada en el mercado insular se enmarca en un fenómeno de encarecimiento generalizado a escala estatal. A nivel nacional, las viviendas ofertadas por debajo de los 1.000 euros mensuales han perdido peso, representando en la actualidad el 35,7% de los anuncios, lo que supone un retroceso frente al 39% registrado en el ejercicio de 2025. En paralelo, las rentas superiores a 1.500 euros al mes alcanzan ya el 39,4% de la oferta española, tras aumentar 2,4 puntos porcentuales en el último año desde el 37% anterior.
El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, advierte de que el parque disponible se desplaza progresivamente hacia los tramos de mayor coste económico en detrimento de los inmuebles más accesibles. A juicio del directivo, este estrechamiento de la oferta de menor precio pone de manifiesto la severa dificultad de los demandantes con presupuestos ajustados para encontrar alternativas habitacionales acordes a su nivel de ingresos.
Disparidad territorial y brecha de accesibilidad entre comunidades
El comportamiento de los precios en Canarias concuerda con la tendencia alcista observada en los territorios con mayor presión turística y urbana del país. Las Baleares lideran el tramo de rentas más elevadas del Estado, acumulando un 89% de su oferta por encima de los 1.500 euros mensuales, seguidas por Cataluña, con un 68%, y la Comunidad de Madrid, donde esa franja alcanza el 61,8%.
En el extremo opuesto, la disponibilidad de alquileres económicos queda relegada a autonomías del interior peninsular. Extremadura encabeza el volumen de inmuebles por debajo de los 700 euros mensuales con un 45,3% de su mercado, aunque ha sufrido una caída respecto al 56% contabilizado en 2025, mientras que en Castilla-La Mancha el 25,9% de las viviendas se sitúa en ese rango accesible y tan solo un 5,6% rebasa el umbral de los 1.500 euros.
Redactora Jefe de Política de Libertad Digital Canarias. Especializada en el análisis de la actualidad nacional y en la divulgación de contenido político. Combina una sólida base jurídica con una perspectiva dinámica de la información, centrada en el seguimiento de la actividad política.
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