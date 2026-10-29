Cierran la carretera TF-445 tras un desprendimiento rocoso en Buenavista del Norte

El Cabildo de Tenerife ha procedido al cierre al tráfico de la carretera insular TF-445, vía estratégica que conecta el casco urbano del municipio de Buenavista del Norte con el enclave de Punta de Teno, tras registrarse un desprendimiento rocoso de considerable magnitud.

El suceso ha dejado intransitable la calzada debido a la acumulación de enormes cantidades de cascotes y material pétreo sobre el asfalto, lo que ha motivado la rápida intervención de los servicios de conservación viaria insulares para garantizar la seguridad de los usuarios.

Según ha detallado la corporación insular, el derrumbe ha afectado de lleno a las mallas de protección metálicas dispuestas a lo largo de las laderas escarpadas del macizo de Teno. Dichas estructuras de contención, concebidas con el objetivo de retener caídas de menor porte, han cedido parcialmente o se han visto afectadas por la fuerza de grandes bloques de piedra desprendidos desde cotas superiores del talud, obstaculizando ambos sentidos de la marcha e imposibilitando temporalmente cualquier tránsito.

Las autoridades tinerfeñas han apelado a la prudencia ciudadana a través de un aviso oficial en el que inciden en la necesidad de "extremar las precauciones y acatar con rigurosidad" las indicaciones de seguridad.

El Gobierno insular ha subrayado la continuación de un "riesgo de nuevos desprendimientos" derivados de la "inestabilidad geológica" de las paredes del acantilado, un terreno de naturaleza volcánica que se caracteriza históricamente por su elevada vulnerabilidad frente a los procesos erosivos y a la meteorología adversa.

La carretera TF-445 constituye un trazado especialmente complejo en el mapa de comunicaciones del norte de la isla, labrado sobre acantilados que exigen constantes labores de mantenimiento técnico e inspección preventiva. El acceso a este espacio natural permanece sujeto habitualmente a estrictas regulaciones horarias y de movilidad para preservar el entorno.

Ahora, los operarios del área insular de Carreteras mantendrán la vía cortada de manera indefinida hasta que concluyan los trabajos de limpieza, se sanee la ladera y se garantice la estabilidad del terreno.