Dávila advierte de la "gravedad" de las amenazas difundidas para la convocatoria de Blocus en Santa Cruz

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se ha dirigido al delegado del Gobierno en Canarias para trasladarle su "profunda preocupación" ante las graves instrucciones que están circulando en relación con la convocatoria de Blocus, anunciada para el próximo 31 de octubre, a las 17.30 horas, en la calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife.

Según han informado, los mensajes difundidos contienen llamamientos explícitos al saqueo de establecimientos comerciales, la quema de contenedores, el bloqueo de vías públicas y las agresiones contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ante la "gravedad" de su contenido, Dávila ha solicitado al delegado del Gobierno que se analice con "urgencia la información disponible y se adopten las medidas preventivas" necesarias para garantizar la "seguridad ciudadana y proteger" a los comerciantes, trabajadores, vecinos y visitantes.

"No podemos esperar a que se produzcan incidentes para actuar. Cuando circulan mensajes que llaman abiertamente a la violencia, a los saqueos y a atacar a la Policía, tenemos la obligación de tomarlos en serio y actuar con anticipación", ha señalado la presidenta insular. Rosa Dávila ha defendido el derecho a "manifestarse pacíficamente", pero ha advertido de que "ninguna reivindicación puede justificar la violencia ni poner en peligro la seguridad de las personas".

"Santa Cruz es una ciudad abierta, segura y de convivencia. No podemos permitir que quienes pretenden sembrar el miedo o provocar altercados pongan en riesgo a nuestros vecinos, a quienes trabajan en nuestros comercios o a quienes simplemente quieren disfrutar de la ciudad con tranquilidad», ha añadido.

Asimismo, la presidenta del Cabildo ha mantenido conversaciones telefónicas con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, con quien ha compartido la "necesidad de que las administraciones dispongan de los medios necesarios para prevenir cualquier alteración" del orden público y garantizar la seguridad durante la jornada. Dávila ha trasladado también al alcalde su "apoyo" ante esta situación y ha puesto de manifiesto la "voluntad" del Cabildo de colaborar con el ayuntamiento de la capital.

La presidenta del Cabildo ha insistido en la "necesidad de mantener una estrecha coordinación" entre la Delegación del Gobierno, las fuerzas policiales y las administraciones competentes para "prevenir" cualquier incidente.

Finalmente, Dávila ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y ha reiterado que la "seguridad de las personas debe estar por encima" de cualquier otra consideración.

"Defender la convivencia también significa actuar con firmeza frente a quienes amenazan con romperla. Tenerife es una tierra de respeto y de convivencia pacífica, y tenemos la responsabilidad de protegerla", ha concluido.