El agua sube un 2,2% desde hoy en Santa Cruz de Tenerife

El agua es desde este jueves un 2,2% más cara en Santa Cruz de Tenerife. Las nuevas tarifas del servicio de abastecimiento entran en vigor este 29 de octubre después de que el Gobierno de Canarias autorizara la modificación solicitada por el Ayuntamiento capitalino.

La resolución de la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y establece expresamente que los nuevos precios comenzarían a aplicarse al día siguiente de su publicación.

Cuánto se pagará por el consumo doméstico

Las tarifas se aplican de forma bimestral. Para los hogares, la cuota de servicio de los contadores de 13 y 15 milímetros queda fijada en 18,40 euros.

A esta cantidad se suma el consumo de agua. Los primeros 10 metros cúbicos se cobrarán a 0,51 euros por metro cúbico; entre 11 y 20 m³, a 0,65 euros; entre 21 y 40 m³, a 1,64 euros; entre 41 y 60 m³, a 2,01 euros; y por encima de los 60 m³, a 2,60 euros.

Las familias numerosas mantienen condiciones diferentes en los tramos de mayor consumo. Entre 41 y 60 metros cúbicos abonarán 1,64 euros por m³ y, cuando superen los 60, 1,77 euros por m³.

La subida también afecta a los negocios

En los usos no domésticos, la cuota bimestral para los contadores de 13 y 15 milímetros pasa a 22,77 euros.

El consumo se cobrará a 0,77 euros por metro cúbico hasta los 10 m³, a 1,26 euros entre 11 y 20 m³ y a 3,15 euros cuando se superen los 20 m³.

La modificación parte de una solicitud presentada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pasado 4 de junio. Durante la tramitación, la Comisión de Precios requirió documentación actualizada al Consistorio antes de poder continuar con el expediente.

Una vez completada la documentación, la Comisión de Precios de Canarias aprobó por unanimidad la modificación el 2 de octubre, que supone un incremento del 2,2% respecto a las tarifas que estaban vigentes hasta este miércoles.

Desde este jueves, por tanto, los nuevos precios ya se aplican al suministro de agua de Santa Cruz de Tenerife.