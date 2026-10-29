El alquiler en solitario exige a los jóvenes canarios el 126,5% de su salario

El acceso a la vivienda en Canarias se ha consolidado como un obstáculo prácticamente infranqueable para la población joven. Según los datos del Observatorio de Emancipación 2025, presentado este miércoles por el Consejo de la Juventud de España (CJE), la tasa de emancipación de las personas de entre 16 y 29 años en el Archipiélago se situó en el 15,4%, marcando uno de los registros más bajos de la serie histórica regional. El estudio atribuye esta paralización al encarecimiento simultáneo de las modalidades de arrendamiento y adquisición inmobiliaria.

La brecha entre los precios del mercado y la capacidad adquisitiva de los trabajadores jóvenes ha alcanzado cotas críticas. El alquiler medio en las islas alcanzó los 1.224 euros mensuales en 2025, un aumento del 8% interanual, mientras que los salarios reales del colectivo apenas se han incrementado un 6% acumulado desde el año 2008. Como consecuencia de esta asimetría, una persona joven precisa destinar el 126,5% de su salario íntegro, un sueldo completo y la cuarta parte de otro de idéntica cuantía, para alquilar un inmueble en solitario, lo que aboca al uso de recursos familiares o fórmulas alternativas de alojamiento.

Estrategias de adaptación: piso compartido, barreras a la compra y precariedad laboral

Ante la imposibilidad de asumir arrendamientos individuales, la cohabitación en pisos compartidos se ha disparado como principal mecanismo de supervivencia residencial. El informe revela que el 46,6% de los jóvenes canarios que viven en régimen de alquiler comparte vivienda con otras personas, una modalidad que ha experimentado un crecimiento de 13,3 puntos porcentuales respecto a los niveles de 2024. La vía de la compra tampoco ofrece una alternativa accesible: la cuota hipotecaria media exigiría el 85% del salario mensual joven, requiriéndose además el importe íntegro de 5,5 años de sueldo únicamente para cubrir el desembolso inicial de la entrada. En la actualidad, el 28,2% de los jóvenes emancipados en propiedad accedió sin hipoteca, el 13,1% con hipoteca y el 24,2% mediante cesión gratuita.

La inserción en el mercado de trabajo, aunque determinante para dar el paso fuera del hogar familiar con una tasa de emancipación del 26,5% entre ocupados o parados frente al 3,8% entre la población inactiva, ha dejado de garantizar la estabilidad económica. El estudio advierte de que disponer de un puesto de trabajo ya no protege del empobrecimiento: el 25,6% de las personas jóvenes canarias que se encuentran empleadas se halla en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.

Empobrecimiento habitacional, contención subsidiaria e impugnación de las políticas públicas

La vivienda se ha convertido en el principal vector de empobrecimiento para la juventud insular. La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Sara Villodre, destacó que el riesgo de pobreza entre los jóvenes canarios se dispara del 25,9% al 43% una vez deducido el pago de la renta del alquiler, replicando un patrón de acceso restrictivo que sitúa la tasa de emancipación nacional en un mínimo histórico del 14,5%. Asimismo, la red de prestaciones sociales (ayudas al alquiler, desempleo y becas) resulta clave para contener el colapso: la tasa actual de pobreza en la juventud emancipada (25,8%) escalaría al 39,7% si se retirase dicha cobertura pública.

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, Eliana Parrilla, criticó la gestión institucional autonómica al señalar que las subvenciones públicas al alquiler "llegan tarde y mal", reclamando la puesta en marcha de un plan de vivienda dotado con presupuesto real, calendario de ejecución y resultados verificables. Parrilla enfatizó la necesidad de superar las respuestas temporales frente a un problema estructural. En esta edición, el Observatorio de Emancipación ha actualizado su metodología sustituyendo la Encuesta de Población Activa (EPA) por la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) para afinar la comparabilidad de las variables sociales.