El «basurazo» de Santa Cruz: la justicia da la razón al PSOE, pero la sentencia no declara excesivo el recibo

La batalla política por el denominado «basurazo» de Santa Cruz de Tenerife ha dado un giro judicial que amenaza con abrir un nuevo frente entre el gobierno municipal de José Manuel Bermúdez y el PSOE de Patricia Hernández. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso presentado por los concejales socialistas y ha anulado la modificación de la ordenanza fiscal aprobada en diciembre de 2025 para financiar la recogida y el tratamiento de residuos.

La resolución supone una victoria judicial para la oposición socialista, pero contiene un matiz fundamental que puede quedar eclipsado por la confrontación política: los magistrados no han declarado que el Ayuntamiento esté cobrando cantidades excesivas, ni han considerado incorrectos los cálculos económicos utilizados para establecer el recibo.

La sentencia, fechada el 15 de octubre, se centra en una cuestión diferente. El tribunal entiende que, dadas las condiciones en las que se presta el servicio, el Ayuntamiento no debió configurar su financiación mediante una tasa tributaria, sino a través de una prestación patrimonial de carácter público no tributario.

La distinción no es menor. La Sala considera que el defecto afecta a la naturaleza jurídica de toda la contraprestación y, por tanto, justifica la anulación íntegra de la modificación de la ordenanza. Sin embargo, no llega a examinar el resto de las objeciones formuladas contra su contenido económico.

Es decir, el PSOE ha conseguido tumbar judicialmente la norma, pero la resolución no acredita que los vecinos estuvieran pagando más de lo que corresponde por el coste del servicio.

El problema no es cuánto se cobra, sino cómo se articula legalmente el cobro

El origen del conflicto está en el modelo de gestión de residuos de Santa Cruz de Tenerife.

La recogida y el transporte de basura están encomendados a Valoriza Servicios Medioambientales mediante un contrato municipal de ocho años, mientras que el Ayuntamiento mantiene la gestión tributaria y la recaudación de los recibos.

El TSJC considera que la intervención de una empresa privada, junto con las condiciones de riesgo económico establecidas en el contrato, determina que la contraprestación exigida a los usuarios deba tener naturaleza no tributaria.

La cuestión, por tanto, no consiste simplemente en identificar quién emite materialmente el recibo. Lo que se discute es si el modelo de prestación del servicio permite al Ayuntamiento exigir una tasa o si debe aprobar otro instrumento jurídico de financiación.

La resolución tampoco establece que la empresa concesionaria deba asumir automáticamente toda la recaudación. Ese extremo dependerá de cómo se configure jurídicamente el servicio y de las condiciones del sistema que finalmente resulte aplicable.

El Ayuntamiento discrepa de la interpretación del tribunal y, según la posición municipal trasladada a este periódico, prepara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El gobierno local sostiene que existen argumentos jurídicos para defender la naturaleza tributaria del ingreso, especialmente porque es la propia Administración municipal la que gestiona y recauda su importe.

La controversia podría tener consecuencias más allá de Santa Cruz. Si el criterio judicial se consolida, otros ayuntamientos españoles con modelos semejantes de gestión indirecta podrían verse obligados a revisar sus ordenanzas.

No se trataría, por tanto, de un problema exclusivo de Coalición Canaria o del Partido Popular, que gobiernan conjuntamente la capital tinerfeña. También podrían verse afectados municipios administrados por el PSOE y por otras formaciones políticas.

En el plano económico, la memoria de la ordenanza estimaba un coste neto anual próximo a los 15,9 millones de euros y unos ingresos previstos de 15,2 millones, equivalentes al 95,69 % del coste. El tribunal recoge esas cifras, pero no se pronuncia sobre su corrección material al considerar suficiente el defecto jurídico para anular la norma.

Patricia Hernández celebra una victoria que no garantiza una rebaja para los vecinos

La portavoz socialista, Patricia Hernández, llevaba semanas anticipando un desenlace favorable a su recurso.

A comienzos de octubre, el PSOE puso en marcha una campaña para facilitar a los ciudadanos la presentación de reclamaciones contra los recibos, con el argumento de que la ordenanza podía ser anulada por los tribunales.

La sentencia ha terminado dando la razón a los recurrentes en la cuestión relativa a la naturaleza jurídica del cobro. No obstante, esa victoria no equivale a una declaración judicial de que todos los importes exigidos sean indebidos, ni supone una orden de devolución automática de las cantidades abonadas.

Además, el fallo todavía no es firme. El Ayuntamiento dispone de la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, y la anulación no implica por sí sola la suspensión inmediata de todos los recibos. Las reclamaciones individuales deberán examinarse conforme a su situación y a los plazos legalmente establecidos.

El debate incorpora también una contradicción política que el gobierno municipal ha venido señalando: la obligación de establecer una financiación específica para el servicio de residuos procede de la Ley 7/2022, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez para adaptar la legislación española a las exigencias europeas.

Esa norma obliga a los ayuntamientos a implantar una tasa o, cuando corresponda, una prestación patrimonial pública no tributaria, diferenciada y no deficitaria, que refleje el coste real de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos.

La obligación de financiar el servicio, por tanto, no desaparece con la sentencia. Lo que se cuestiona es el instrumento jurídico elegido por Santa Cruz para cumplirla.

El alcalde José Manuel Bermúdez advierte de que una modificación del modelo podría introducir nuevos costes y terminar repercutiendo en el recibo de los vecinos. Es una posibilidad que el Ayuntamiento deberá justificar con informes económicos y jurídicos, ya que la resolución judicial no establece que el nuevo sistema vaya a resultar necesariamente más caro.

La eventual incidencia de impuestos indirectos, incluidos los que pudieran corresponder conforme al régimen fiscal canario, también exigiría un análisis específico de la fórmula finalmente adoptada. No cabe afirmar de antemano que vaya a producirse un incremento de la factura.

La sentencia deja así dos realidades sobre la mesa. Por un lado, una ordenanza anulada judicialmente por un defecto que el TSJC considera sustancial. Por otro, una obligación legal de financiar el servicio de residuos que seguirá existiendo con independencia del desenlace del recurso.

La última palabra podría tenerla el Tribunal Supremo si admite la casación anunciada por el Ayuntamiento.

Mientras tanto, el verdadero interrogante para los vecinos de Santa Cruz no es quién consigue rentabilizar políticamente la resolución, sino qué sistema de financiación terminará aplicándose, cuánto costará y qué ocurrirá con los recibos ya emitidos.

La victoria judicial del PSOE está acreditada. Que esa victoria vaya a traducirse en una reducción de lo que pagan los ciudadanos, de momento, no lo está.