El Cabildo de Gran Canaria y la ULPGC patrocinan una conferencia del exfiscal general condenado Álvaro García Ortiz

El antiguo responsable de la Fiscalía General del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados, protagonizará el próximo 5 de noviembre una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria dentro del ciclo «Democracia y Totalitarismo», una iniciativa en la que participan la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Cabildo insular y la asociación Democracia Canarias XXI.

La intervención, titulada «Justicia en Transición», está anunciada para las 19:30 horas del próximo jueves 5 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad, situado en la calle Juan de Quesada. La participación del antiguo máximo responsable del Ministerio Fiscal introduce un elemento de controversia en una actividad dedicada precisamente al análisis de los valores democráticos y el funcionamiento de las instituciones.

García Ortiz fue condenado en noviembre de 2025 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación especial para ejercer como fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia consideró acreditada su responsabilidad penal en la divulgación de información reservada relacionada con las comunicaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía. La resolución contó con el voto particular discrepante de dos magistradas, partidarias de la absolución.

En febrero de 2026, el Tribunal Supremo rechazó los incidentes de nulidad presentados contra la condena, agotando así la vía ordinaria ante el propio tribunal.

Una conferencia sobre justicia tras su condena

La presencia de García Ortiz en un ciclo dedicado a la democracia y el totalitarismo sitúa el foco sobre la decisión de las entidades organizadoras de invitar a un antiguo alto cargo condenado penalmente por hechos relacionados con el ejercicio de sus responsabilidades institucionales.

La convocatoria presenta al ponente como fiscal de sala de la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo y anterior fiscal general del Estado. El acto se celebra bajo el título «Justicia en Transición» y forma parte de una programación impulsada con la colaboración de Democracia Canarias XXI.

La condena impuesta a García Ortiz se circunscribió a la inhabilitación para el cargo de fiscal general, sin extenderse automáticamente al conjunto de su carrera fiscal. Tras la ejecución de la sentencia, la Inspección Fiscal examinó las posibles consecuencias sobre su continuidad profesional.

Su participación en la conferencia no plantea, por sí misma, una incompatibilidad legal derivada de aquella inhabilitación. La cuestión de interés público se centra en los criterios utilizados para seleccionar al ponente y en el papel que desempeñan las instituciones participantes en la organización y financiación de la actividad.

Una subvención de 15.000 euros del Cabildo a la asociación colaboradora

La participación del Cabildo de Gran Canaria adquiere especial relevancia al existir financiación pública destinada a la asociación Democracia Canarias XXI, entidad que colabora en la organización del ciclo.

Según consta en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el Cabildo de Gran Canaria registró el 15 de octubre de 2026 una subvención nominativa de 15.000 euros a favor de la Asociación Cultural e Ideológica Democracia Canarias XXI, mediante el procedimiento de concesión directa.

La existencia de esta ayuda pública está documentada oficialmente, aunque la información disponible no permite determinar si la subvención sufraga los gastos de esta conferencia, si García Ortiz percibirá honorarios por su intervención o si existen otras aportaciones económicas de las instituciones participantes.

La asociación está presidida por el magistrado jubilado Arcadio Díaz Tejera, que asumió el cargo en abril de 2026 en sustitución del exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Emilio Mayoral.

La celebración de la conferencia abre así interrogantes sobre la financiación concreta del acto, las condiciones de participación del ponente y los criterios seguidos por la organización para incorporarlo a una programación dedicada a la democracia y al funcionamiento de las instituciones.

La aclaración de estos extremos permitiría conocer qué recursos públicos se destinan efectivamente a la actividad y si existe alguna remuneración asociada a la intervención del exfiscal general del Estado.