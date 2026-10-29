El Cabildo de Tenerife proyecta unas cuentas de 1.412 millones de euros para 2027

El Cabildo de Tenerife contará en 2027 con 1.412 millones de euros para financiar sus políticas e inversiones, tras aprobar el Consejo de Gobierno Insular el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio. Las cuentas parten de un presupuesto consolidado de 1.377 millones, un 7,7% más que en 2026, al que se sumarán otros 35 millones de euros de inversión extraordinaria.

El presupuesto, que deberá recibir la aprobación definitiva en un pleno extraordinario, supone un incremento del 30,3% respecto a las cifras de 2023. Las principales partidas se repartirán entre políticas sociales, vivienda, conservación del medio natural, carreteras y apoyo a la actividad económica.

450 millones para políticas sociales y vivienda

Las políticas sociales y el apoyo a las familias concentrarán una de las principales partidas de las cuentas insulares, con 450 millones de euros, un 11,8% más que en 2026. El dinero se destinará principalmente a la atención de las personas mayores, los dependientes y los colectivos más vulnerables.

A esta cantidad se suman más de 36 millones de euros para programas de vivienda pública, dentro de un presupuesto que también contempla actuaciones en infraestructuras y servicios insulares.

Más fondos para el medio natural y las carreteras

La conservación del territorio y la prevención de catástrofes dispondrán de 236 millones de euros, un 9% más que en el ejercicio anterior. De ellos, 32 millones se destinarán a proteger y recuperar el medio natural, con especial atención a las zonas forestales afectadas por el incendio de 2023.

Las actuaciones también incluirán el mantenimiento de infraestructuras en los parques rurales de Anaga y Teno, así como medidas en el Parque Nacional del Teide para ordenar las visitas y mejorar la seguridad.

La movilidad y las carreteras contarán con otros 236 millones de euros, un 7,4% más. El Cabildo prevé destinar estos recursos a conservar la red viaria y mejorar las conexiones entre municipios, con el objetivo de aliviar los problemas de circulación en la isla.

225 millones para impulsar la economía

El presupuesto reservado a la actividad económica y la diversificación productiva ascenderá a 225 millones de euros, un 12,3% más que en 2026. Esta partida incluye ayudas para empresas y autónomos, además de recursos destinados a la investigación científica y la innovación tecnológica.

Por su parte, la modernización de la Administración insular dispondrá de 124 millones de euros, un 13,3% más que el año anterior. Dentro de este apartado, 23,1 millones se dedicarán a digitalizar procedimientos y mejorar la atención a los contribuyentes.

Las cuentas incorporan además 1,5 millones de euros de inversión extraordinaria para simplificar trámites burocráticos y agilizar los servicios públicos.