El Hospital de La Candelaria atiende al año unos 300 ictus, la gran mayoría de carácter isquémico

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, ubicado en la isla de Tenerife, registra una media de 300 ingresos anuales provocados por accidentes cerebrovasculares. De este cómputo global, en torno a 250 diagnósticos corresponden a la tipología isquémica, producida cuando un trombo tapona el flujo en una arteria e impide la correcta irrigación sanguínea del tejido cerebral.

Ante esta clase de episodios médicos críticos, los especialistas recuerdan que cada minuto resulta vital. La falta de oxigenación continuada desencadena la muerte celular acelerada de las neuronas, por lo que una actuación médica inmediata condiciona de forma directa las probabilidades de supervivencia y la limitación de discapacidades permanentes. Por este motivo, el complejo hospitalario insiste en la trascendencia de avisar con urgencia a los servicios de socorro.

El centro tinerfeño dispone desde hace un cuarto de siglo de una unidad de Ictus altamente especializada. Este departamento articula el trabajo conjunto y sincronizado de áreas como Neurología, Neurorradiología, Medicina Intensiva, Cirugía Vascular, Cardiología, Rehabilitación y Enfermería. Este abordaje multidisciplinar garantiza una respuesta integral durante la fase aguda del cuadro clínico y optimiza el diseño de los cuidados posteriores.

Los profesionales sanitarios subrayan la importancia de identificar los síntomas más habituales, entre los que figuran la pérdida repentina de fuerza o de sensibilidad en brazos o piernas, la asimetría facial súbita o la incapacidad para expresarse y comprender el lenguaje. Igualmente, pueden sobrevenir trastornos visuales instantáneos, inestabilidad motriz o una cefalea fulminante. La aparición de cualquiera de estos indicios exige contactar de inmediato con el teléfono de emergencias, incluso si el cuadro parece remitir de forma espontánea transcurridos unos instantes.

En el terreno del abordaje clínico de los casos isquémicos seleccionados, la técnica de referencia es la trombectomía mecánica, una intervención de mínima invasión que facilita la extracción directa del coágulo mediante cateterismo endovascular. La viabilidad de este procedimiento depende de una ventana temporal estricta y de la condición particular del paciente, lo que refuerza la necesidad imperiosa de un traslado hospitalario temprano.

El proceso asistencial trasciende el periodo hospitalario inicial. A partir del alta médica, el servicio de Neurología coordina una red de seguimiento que involucra a la Atención Primaria, la nutrición y el trabajo social para propiciar una transición segura al entorno familiar. Asimismo, la entidad ha consolidado un protocolo específico dirigido a detectar la disfagia orofaríngea —dificultad deglutoria que puede derivar en desnutrición o infecciones respiratorias graves— con el fin de pautar tratamientos individualizados y terapias logopédicas desde las primeras fases.