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Canarias

ExpoDeca 2026 llegará a Las Palmas con 400 actividades y casi 150 entidades

La feria se celebrará del 12 al 15 de noviembre en la plaza de la Música con entrada gratuita y 50 disciplinas deportivas.

Israel Evana
La feria se celebrará del 12 al 15 de noviembre en la plaza de la Música con entrada gratuita y 50 disciplinas deportivas.
ExpoDeca 2026 llegará a Las Palmas con 400 actividades y casi 150 entidades | Gobierno de Canarias

ExpoDeca 2026 reunirá a 149 entidades, marcas y empresas del 12 al 15 de noviembre en la plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria, en una tercera edición que contará con 400 actividades y medio centenar de disciplinas deportivas.

La Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias tendrá entrada gratuita y combinará la práctica de ejercicio físico con exhibiciones, competiciones y una programación de ponencias centradas en la situación de la industria deportiva.

El encuentro servirá además como escaparate para empresas dedicadas a la organización de eventos, formación, consultoría, salud, material deportivo y equipamiento de instalaciones.

Cincuenta disciplinas y 400 actividades

La programación permitirá al público conocer y practicar 50 disciplinas diferentes a través de unas 400 actividades previstas durante los cuatro días de celebración.

ExpoDeca también incluirá encuentros y ponencias de alcance nacional en torno a la evolución del sector, que, según los datos facilitados por la organización, representa alrededor del 4 % del PIB de Canarias y genera más de 66.000 puestos de trabajo.

La feria regresa a Gran Canaria después de celebrar su primera edición en Infecar en 2024, cuando contó con un centenar de expositores, y trasladarse en 2025 al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Empresas de eventos, salud y material deportivo

Entre los participantes habrá una veintena de agencias, productoras y empresas especializadas en eventos y proyectos deportivos.

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Una cifra similar corresponderá a firmas vinculadas a la formación y la consultoría, mientras que alrededor de 15 empresas estarán relacionadas con la salud y la calidad de vida aplicada al deporte.

La feria contará además con casi una treintena de marcas de ropa, calzado, complementos y material deportivo, junto a unas seis compañías dedicadas al equipamiento de instalaciones.

A ellas se sumarán colegios profesionales, federaciones deportivas, organizaciones no gubernamentales y otras empresas relacionadas con el sector.

Cabildos, ayuntamientos y deporte paralímpico

Las administraciones públicas también estarán presentes en ExpoDeca, con la participación de diferentes cabildos y ayuntamientos.

El Comité Paralímpico Español volverá a formar parte del encuentro con actividades vinculadas a la divulgación del deporte inclusivo.

ExpoDeca 2026 está promovida por el Gobierno de Canarias y organizada por el Cabildo de Gran Canaria a través de Infecar. La tercera edición abrirá sus puertas gratuitamente del 12 al 15 de noviembre en la plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria.

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