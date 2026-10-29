Fallece tras ser víctima de un atropello en Los Realejos

Un hombre ha falleció este pasado miércoles tras sufrir un atropello en Tenerife. El incidente tuvo lugar en la Carretera TF-320, municipio de Los Realejos, concretamente, sobre las 19.06 horas.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias (CECOES), los servicios de asistencia sanitaria confirmaron la muerte del varón de 66 años a su llegada al lugar del accidente. Se asignó una ambulancia de soporte vital avanzado, que fue activada por el gestor de recursos del SUC.

Además, también se personaron agentes de la Guardia Civil y Policía Local, que instruyeron el atestado y regularon el tráfico en la zona.