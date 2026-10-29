Un conductor ebrio adelanta por el arcén y pone en peligro al tráfico en la GC-1

La Guardia Civil ha investigado a un conductor de 51 años, residente en Tenerife, por presuntos delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol, después de interceptarlo en la GC-1 cuando realizaba peligrosas maniobras entre Ingenio y Telde, en Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:00 horas, en sentido Las Palmas de Gran Canaria, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Maspalomas observó cómo el turismo circulaba a gran velocidad, adelantaba por la izquierda y por la derecha y cambiaba de carril de forma brusca.

Utilizó el arcén y el carril de aceleración

Según ha informado la Guardia Civil, el conductor llegó a utilizar todos los carriles de circulación, el arcén y el carril de aceleración, alternando aceleraciones con frenadas bruscas. Las maniobras se prolongaron durante unos tres kilómetros, mientras los agentes seguían al vehículo hasta conseguir interceptarlo.

La situación suponía un riesgo añadido porque el pavimento estaba mojado por la lluvia y había una elevada intensidad de tráfico. Varios conductores que circulaban detrás del turismo tuvieron que reducir la velocidad ante la conducción peligrosa.

Una vez interceptado, el hombre fue sometido a las pruebas de alcoholemia, en las que obtuvo resultados de 1,11 y 1,04 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

La actuación policial puso fin a la situación de peligro. Según la nota de la Guardia Civil, varios conductores expresaron su reconocimiento a los agentes mediante señales acústicas y felicitaciones por su intervención.

La investigación se produjo durante una campaña especial de vigilancia y control de las distracciones al volante promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT), que, según la información facilitada, se desarrollaba del 5 al 11 de octubre.

Los hechos se investigan como presuntos delitos de conducción temeraria y conducción bajo los efectos del alcohol. El Código Penal contempla penas de prisión de dos a cinco años, multa de 12 a 24 meses y retirada del permiso de conducir de seis a diez años para los supuestos de conducción con temeridad manifiesta que encajen en el artículo 381.1.

Por su parte, el artículo 379.2 establece para la conducción bajo la influencia del alcohol penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

La calificación definitiva de los hechos y las posibles responsabilidades penales corresponderán a las autoridades judiciales.