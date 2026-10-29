La Gomera aprueba un presupuesto récord de 93,5 millones para 2027: así se repartirá el dinero

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Gomera ha aprobado inicialmente este miércoles 28 de octubre el proyecto de presupuesto de la corporación insular para el ejercicio 2027, con un montante global que alcanza los 93.570.066,52 euros. La cifra representa un incremento del 13% respecto al año en curso, lo que se traduce en una inyección de diez millones de euros adicionales orientados a reforzar la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la conectividad pública de la isla.

El área de bienestar social se consolida como el principal pilar inversor de las cuentas comunitarias al absorber una partida de 16,23 millones de euros. Dentro de esta asignación, 9,8 millones de euros irán destinados de forma directa a la atención de personas mayores y dependientes en los centros sociosanitarios insulares, complementados por 1,3 millones para ayudas sanitarias y asignaciones específicas para la infancia, la diversidad funcional, la teleasistencia y los programas de protección a la mujer. El presidente insular, Casimiro Curbelo, defendió que la expansión del gasto público persigue «convertir los recursos en más oportunidades y mejor calidad de vida» para las familias de la isla.

Inversión en transición ecológica, movilidad e infraestructuras públicas

La sostenibilidad y la protección del medio ambiente constituyen el segundo eje estratégico del presupuesto insular, al disponer de una consignación de 10,22 millones de euros. En este bloque destacan 4,1 millones de euros asignados a la gestión operativa del Complejo Medioambiental y la red de Puntos Limpios, un millón para la recogida selectiva de residuos, y 1,3 millones adicionales para el despliegue de placas solares e incorporación de vehículos eléctricos a la flota pública.

Paralelamente, el proyecto presupuestario reserva 7,7 millones de euros para la gestión e incentivo del transporte público, 7,9 millones para la ejecución de obras públicas e infraestructuras estratégicas, 2,4 millones para políticas de acceso a la vivienda y 1,9 millones para programas de fomento del empleo. En el ámbito formativo, el área conjunta de educación, cultura, juventud y deporte suma 7,7 millones de euros, incluyendo 1,8 millones en becas estudiantiles, 400.000 euros para desplazamientos académicos, 200.000 euros para adquisición de libros de texto y 80.000 euros para el programa Erasmus.

Impulso a los sectores productivos y calendario de tramitación

La estrategia de diversificación y apoyo al tejido económico insular prevé partidas diferenciadas para el fomento de las actividades comerciales y turísticas (3,9 millones de euros), la promoción industrial (3,6 millones de euros) y el apoyo al sector primario (2,3 millones de euros). Dichos créditos incorporan un millón de euros en ayudas directas a pequeñas y medianas empresas de la isla, así como otro millón reservado de forma específica para explotaciones agrarias y ganaderas.

La consejera insular de Economía y Hacienda, Cristina Ventura, detalló que el acuerdo del Consejo de Gobierno marca el arranque de la tramitación reglamentaria. Tras la apertura del plazo formal para la presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos, el Cabildo someterá el documento a su aprobación definitiva en Pleno, garantizando la entrada en vigor de las nuevas cuentas el 1 de enero de 2027 para dar continuidad a la prestación de servicios públicos esenciales.