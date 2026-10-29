La huelga de médicos registra este jueves un seguimiento del 5,79% en Canarias

La huelga convocada por los médicos, este jueves, ha registrado una movilización del 5,79 % de los trabajadores, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Un porcentaje que se destaca para el ámbito de la Atención Primaria como el de la Hospitalaria, dejando ver también el total de 1.423 efectivos en servicios mínimos.

Como ha informado el departamento regional en una nota de prensa, 228 profesionales han secundado la huelga, 3.936 han sido los afectados y 7.301 efectivos han estado convocados a este parón.

Gran Canaria, la isla con más trabajadores en huelga

Por las diferentes islas canarias, en Gran Canaria han participado en la huelga 174 de los 1.542 efectivos afectados, lo que corresponde a un 11,28%, mientras que en Tenerife fueron 46 de los 1.875 los que salieron a la huelga, lo que supone una cifra menor, de 2,45%.

En la isla de Lanzarote, los médicos que han acudido al paro pertenecen a uno de los 217 profesionales afectados por la huelga, con el pequeño porcentaje de 0,46%. En la isla vecino, Fuerteventura, la secundaron cuatro de los 298 afectados, es decir, el 1,34% y en lo que respecta a La Palma, el seguimiento fue del 1,74% , lo que demuestra que han ido a la huelga tres de los 172 afectados.

Las dos islas restantes, La Gomera y El Hierro no ha habido ningún efectivo que haya acudido a la huelga.

Según concluye Sanidad en la nota dirigida a los medios, en la jornada de este jueves, 29 de octubre, no se han dado incidencias destacables.

Amplían la huelga hasta el 10 de noviembre

La huelga indefinida de facultativos en el Servicio Canario de la Salud (SCS) encaró este miércoles 28 de octubre su novena jornada consecutiva con un endurecimiento de la convocatoria, tras acordar el comité de huelga prolongar los paros hasta el 10 de noviembre.

Además, el comité de huelga, integrado por CESM Canarias y SEMCA, ha enviado una comunicación formal al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para trasladarle de forma oficial la "pérdida de confianza" en el actual director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Gota. Los representantes de los facultativos consideran que su "permanencia al frente del diálogo imposibilita" alcanzar cualquier punto de encuentro.