Las concentraciones por el precio de los vuelos a Canarias pasan al 7 de noviembre tras el accidente de Toledo

La asociación Canarios Sin Alas ha aplazado las concentraciones previstas para este sábado 31 de octubre en Madrid y Barcelona por respeto a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

Las movilizaciones se celebrarán finalmente el 7 de noviembre, fecha en la que la organización vuelve a convocar a los canarios residentes en la Península y a familiares afectados por el elevado precio de los billetes de avión hacia las Islas.

La asociación pretende reclamar vuelos asequibles con Canarias y denunciar las dificultades que, según sostiene, afrontan numerosas familias para regresar al Archipiélago, visitar a sus familiares o desplazarse en momentos de especial importancia.

Reclaman medidas sobre el precio de los vuelos

Canarios Sin Alas señala especialmente periodos de elevada demanda como Navidad y verano, cuando considera que el coste de los billetes dificulta los desplazamientos entre la Península y Canarias.

La organización reclama a los partidos políticos medidas concretas destinadas a facilitar los viajes de los canarios que viven fuera de las Islas, entre ellas una posible regulación de los precios de los vuelos.

También pide al Gobierno de Canarias que incorpore soluciones en sus próximos presupuestos para reducir lo que define como una brecha económica entre quienes residen en la Península y sus familias en el Archipiélago.

Las concentraciones inicialmente convocadas para el 31 de octubre quedan así trasladadas al 7 de noviembre en Madrid y Barcelona.