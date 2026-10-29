Las cuentas 'curis' llegan a Canarias y ANPE recibe denuncias de docentes por ciberacoso

Las llamadas cuentas 'curis', perfiles anónimos creados principalmente en redes sociales para compartir memes, dibujos y vídeos sobre colegios e institutos, ya han llegado a Canarias y comienzan a generar preocupación entre docentes y centros educativos.

En el Archipiélago se han localizado perfiles vinculados a distintos institutos que utilizan referencias a clases, profesores y situaciones cotidianas de los centros. Algunas publicaciones mantienen un tono humorístico, pero otras incluyen contenidos que permiten identificar y ridiculizar a miembros de la comunidad educativa.

La situación ha llevado a ANPE Canarias a asegurar que ya ha recibido varias denuncias de docentes de las Islas relacionadas con estas cuentas y a reclamar una respuesta coordinada frente al ciberacoso.

Del meme a la humillación

La Policía Nacional lanzó el pasado 23 de octubre una alerta sobre el uso de estas cuentas para humillar a alumnos y profesores.

Los perfiles suelen incorporar el nombre, las siglas o imágenes de un centro educativo y publicar contenidos sobre lo que ocurre dentro de las aulas. La Policía diferencia entre aquellas publicaciones de carácter humorístico y respetuoso y las que se utilizan para atacar o vejar a personas concretas.

Las burlas relacionadas con el aspecto físico, la difusión de rumores o los montajes vejatorios pueden permitir que una persona sea reconocida por su entorno incluso aunque no aparezca su fotografía o su nombre completo.

Dependiendo de la gravedad y las circunstancias, estas conductas pueden derivar en delitos contra la integridad moral o injurias graves, además de generar responsabilidades civiles. El hecho de utilizar una cuenta anónima, un dibujo o presentar el contenido como una broma no elimina esa posible responsabilidad.

ANPE reclama un protocolo específico

Ante los casos detectados en Canarias, ANPE considera que los profesores no disponen de las herramientas necesarias para localizar a los responsables y sostiene que esa tarea debe corresponder a la Administración y a las fuerzas de seguridad.

El sindicato reclama un protocolo específico frente al ciberacoso, la suplantación de identidad y la difusión de contenidos vejatorios contra docentes.

También plantea la coordinación entre la Inspección Educativa, la Agencia Española de Protección de Datos y la Policía para identificar a los responsables, retirar contenidos y conservar pruebas cuando sea necesario.

Los centros educativos canarios ya cuentan con mecanismos de prevención y actuación frente al acoso escolar y el ciberacoso, aunque actualmente no existe un dato público sobre cuántos centros de las Islas han detectado cuentas 'curis' ni en cuántos casos se han activado estos procedimientos.

Qué hacer ante una publicación

La Policía Nacional recomienda guardar capturas de pantalla en las que puedan apreciarse el contenido, la fecha y el perfil desde el que se ha publicado, además de conservar los nombres de usuario y los enlaces.

Una vez recopiladas las pruebas, aconseja denunciar las publicaciones mediante las herramientas de la propia red social y bloquear a quienes estén realizando el hostigamiento.

En el caso de los menores, se recomienda comunicar lo ocurrido a un adulto de confianza y al propio centro educativo. Las personas afectadas y sus familias también pueden acudir a la Policía Nacional para presentar una denuncia.

Por ahora no existe un balance oficial que permita conocer la dimensión de los 'curis' en Canarias, pero la aparición de perfiles vinculados a institutos del Archipiélago y las denuncias recibidas por ANPE confirman que el fenómeno ya está presente en las Islas.