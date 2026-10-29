Los cabildos insulares avalan agilizar la 'ley del Suelo' con la oposición de Gran Canaria

El Parlamento de Canarias ha acogido este jueves el debate en torno a dos de las normas clave para el desarrollo del archipiélago: la actualización de la ‘ley del Suelo’ y la nueva ‘ley de movilidad sostenible’.

Durante la intervención, las instituciones insulares han mostrado una aceptación y respaldo de la "mayoría" respecto a las dos reformas, salvo el Cabildo de Gran Canaria, que ha mostrado su "rechazo" mediante un escrito dirigido a la comisión general del Parlamento de Canarias, teniendo en cuenta la posible aprobación a pocos meses de disolverse la Cámara.

Un texto "más comprensible, claro y sencillo"

Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, ha apuntado a la ley de suelo como una "herramienta eficaz", aunque ha dejado claro que debe "adaptarse", teniendo en cuenta que han aparecido nuevas normativas en los últimos años. Ha asegurado que se trata de lograr un texto con "mayor certidumbre jurídica" y que sea "más comprensible, claro y sencillo".

Unos argumentos que han ido acompañados de comentarios de "reducción a la mitad" de los plazos de informes y una apuesta por "contener" la expansión de suelo urbanizable.

El consejero ha enumerado que dicha ley ha hecho posible "250 modificaciones de planeamiento municipal" y más de una "treintena de modificaciones" de las herramientas de planificación insular.

En estos momentos, la prohibición de clasificar nuevos suelos, agilización de licencias y definir mejor la figura del silencio administrativo, conforman las "ideas principales".

Por su parte, el viceconsejero de Infraestructuras, Francisco González, ha mostrado las claves de la futura ley de movilidad, dirigida a llevar a cabo un modelo común entre las administraciones insulares. Un texto que quiere enmendar la falta de una planificación coordinada en las islas. Con ello, según ha desgranado, se impulsa la digitalización de los datos, la disminución del impacto ambiental y la colaboración activa de los cabildos insulares en el diseño de las infraestructuras de transporte.

La negativa es un riesgo de "paralización injustificada"

Durante la comisión parlamentaria, el representante del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Rodríguez, ha considerado imprescindible la adecuación normativa, además ha reclamado "salvaguardar el peso del sector primario" frente al despliegue desordenado de plantas energéticas o de residuos.

Por otra parte, el vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha insistido en batallar la lenta burocracia de los planes generales y ha instado a fortalecer el consenso municipal en los proyectos de interés insular.

Frente a la negativa del Cabildo de Gran Canaria, el vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha subrayado el riesgo de una "paralización injustificada" con la que se perderían dos años de labor técnica e institucional.

La portavoz del PSOE en la Cámara, Nayra Alemán, ha insistido en "posponer la reforma" hasta el siguiente mandato, unas declaraciones, bajo el argumento de "requerir un debate más pausado", ha concluido.