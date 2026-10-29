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Canarias

Salvamento rescata a 12 migrantes en un cayuco cerca de Gran Canaria

La embarcación fue trasladada al muelle de Arguineguín y ninguno de sus ocupantes necesitó ser evacuado a un hospital.

Redacción Gran Canaria
La embarcación fue trasladada al muelle de Arguineguín y ninguno de sus ocupantes necesitó ser evacuado a un hospital.
Salvamento rescata a 12 migrantes en un cayuco cerca de Gran Canaria | Europa Press

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la noche de este miércoles un cayuco con 12 migrantes en aguas próximas a la costa de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 de Canarias.

La embarcación fue localizada cerca de la isla y posteriormente trasladada hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán.

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A su llegada, los ocupantes fueron atendidos por el dispositivo sanitario desplegado en la zona, formado por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja.

Tras recibir asistencia, ninguno de los 12 migrantes necesitó ser trasladado a un centro hospitalario.

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