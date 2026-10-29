Salvamento rescata a 12 migrantes en un cayuco cerca de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la noche de este miércoles un cayuco con 12 migrantes en aguas próximas a la costa de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 de Canarias.

La embarcación fue localizada cerca de la isla y posteriormente trasladada hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán.

A su llegada, los ocupantes fueron atendidos por el dispositivo sanitario desplegado en la zona, formado por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja.

Tras recibir asistencia, ninguno de los 12 migrantes necesitó ser trasladado a un centro hospitalario.