Sanidad apuesta por el diagnóstico molecular y la medicina de precisión en alergias alimentarias

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, inauguró el Simposio Internacional de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC), encuentro especializado que se celebra en el palacio de congresos Expomeloneras (Gran Canaria) hasta el sábado 31 de octubre. Bajo el lema «Nuevos retos y oportunidades en alergia alimentaria», la cita reúne a destacados especialistas acompañados por el presidente de la SEAIC, Ignacio Jesús Dávila, la coordinadora del Comité Científico, Beatriz Veleiro, y la representante del Comité Local, Nancy Ortega.

Durante su intervención, Monzón subrayó que las alergias alimentarias representan un problema de salud pública de primer orden que condiciona la calidad de vida, el bienestar y la economía de numerosas familias insulares. La titular de Sanidad hizo hincapié en que la condición de insularidad y ultraperiferia del Archipiélago impone un esfuerzo adicional a la Administración para garantizar un acceso equitativo a las técnicas diagnósticas más avanzadas como el diagnóstico molecular y a las terapias más innovadoras, con independencia de la isla de residencia del paciente.

Medicina de precisión y herramientas tecnológicas para el diagnóstico

El programa científico del congreso sitúa la medicina de precisión como el eje vertebrador para el abordaje de las patologías alérgicas, centrándose en la determinación de los umbrales de reactividad y la estandarización de las pruebas de provocación oral. Los expertos analizaron la relevancia de identificar la presencia de trazas de alimentos en el etiquetado y la necesidad de ajustar las pautas diagnósticas y terapéuticas al perfil biológico de cada usuario.

Asimismo, las sesiones abordan la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas in vitro y los avances en las pruebas cutáneas con extractos alimentarios. El uso de la tecnología, las aplicaciones móviles dirigidas al autocuidado del paciente y los recursos de telemedicina se consolida como un soporte clave para mejorar la seguridad del paciente y optimizar el seguimiento clínico continuado a distancia.

Inmunoterapia oral, manejo multidisciplinar e impacto psicosocial

En el ámbito de las alternativas terapéuticas, el simposio dedica una atención preferente a la inmunoterapia oral, abordando la personalización de pautas, indicaciones clínicas y procedimientos de desensibilización. El foro debate asimismo la influencia de la microbiota intestinal en la modulación inmunológica, así como las afecciones específicas como la esofagitis eosinofílica y las manifestaciones digestivas asociadas a la ingesta de alérgenos.

El encuentro no pasa por alto la dimensión psicológica y social del problema, evaluando las dificultades asistenciales durante la etapa de la adolescencia y el impacto emocional que el riesgo de anafilaxia genera en el entorno familiar. A través de seminarios, talleres prácticos y comunicaciones orales, el simposio aborda de igual modo el estado de la investigación en alergias a medicamentos y otras patologías inmunológicas complejas.