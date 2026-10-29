Santa Cruz advierte de que la sentencia del «basurazo» podría encarecer el recibo hasta un 20 %

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la modificación de la ordenanza de residuos con un mensaje que introduce un nuevo elemento en la polémica del denominado «basurazo»: aplicar el modelo jurídico que considera procedente el tribunal podría terminar encareciendo el recibo de los vecinos entre un 13 % y un 20 %, según las estimaciones del gobierno municipal.

La posición del Consistorio combina la satisfacción por el alcance de la resolución con la preocupación por sus posibles consecuencias. El Ayuntamiento destaca que el fallo no declara excesivas las cantidades exigidas a los contribuyentes ni resuelve que sean incorrectos los cálculos económicos utilizados para establecerlas.

La sentencia estima el recurso promovido por concejales socialistas encabezados por Patricia Hernández, pero la anulación responde a una cuestión jurídica: el tribunal entiende que, dadas las características de la prestación del servicio, debería haberse utilizado una prestación patrimonial de carácter público no tributario en lugar de una tasa municipal.

El gobierno local considera equivocada esa interpretación y sostiene que el cambio podría introducir nuevos gastos administrativos y fiscales que terminarían repercutiendo en los ciudadanos.

El Ayuntamiento defiende sus cálculos y alerta de nuevos costes para los vecinos

Desde el Consistorio se insiste en que el TSJC no ha entrado a valorar el importe del recibo, el reparto de las cargas entre los contribuyentes ni las bonificaciones previstas en la ordenanza.

La resolución tampoco contiene, según destaca el Ayuntamiento, un pronunciamiento específico que declare incorrectas las liquidaciones practicadas o las cantidades calculadas para financiar el servicio.

Esto no significa que los magistrados hayan avalado expresamente todos esos aspectos económicos, sino que la anulación se fundamenta en la naturaleza jurídica del instrumento utilizado para exigir el pago.

El Ayuntamiento explica que actualmente mantiene bajo gestión pública la recaudación de la tasa, mientras que la recogida de residuos está encomendada a la empresa concesionaria Valoriza.

A juicio del gobierno municipal, trasladar la gestión del cobro a la empresa podría obligar a incorporar costes adicionales de personal, notificaciones y administración, además de la posible repercusión de impuestos indirectos.

Según sus cálculos, esa modificación podría representar un incremento de entre el 13 % y el 20 % respecto de las cantidades actualmente previstas.

Se trata, en cualquier caso, de una estimación del Ayuntamiento que deberá respaldarse con los correspondientes informes económicos y jurídicos. La sentencia no establece que la empresa deba asumir automáticamente la recaudación ni determina que el recibo vaya a aumentar en esos porcentajes.

El gobierno municipal defiende que la tasa constituye una fórmula más eficiente y garantista para los vecinos al permitir que sea la propia Administración la encargada de gestionar el cobro.

Asimismo, sostiene que este modelo es utilizado por la inmensa mayoría de los ayuntamientos españoles, incluidos municipios gobernados por el Partido Socialista. El Consistorio cifra su implantación en el 95 % de los municipios del país y en la totalidad de los canarios, aunque esas proporciones no se acompañan en el escrito de un desglose documental.

Críticas al PSOE y un conflicto que Santa Cruz quiere llevar al Supremo

La reacción municipal también contiene duras críticas a la estrategia política de Patricia Hernández, cuya iniciativa judicial ha desembocado en la anulación de la ordenanza.

El Ayuntamiento reprocha a la portavoz socialista sus declaraciones sobre el procedimiento de cálculo y la actuación de los funcionarios municipales, y considera que el PSOE ha generado una alarma injustificada entre los vecinos.

En su valoración, el gobierno local cuestiona que los socialistas defiendan en Santa Cruz un cambio de modelo que, según su interpretación, podría favorecer la gestión privada de la recaudación y elevar el coste final del servicio.

La posición municipal contrasta con la del PSOE, que ha presentado la sentencia como una victoria frente a la ordenanza aprobada por el gobierno local.

Lo cierto es que el recurso socialista ha prosperado y el tribunal ha apreciado un defecto jurídico suficientemente relevante para anular la modificación normativa. Otra cuestión distinta es si esa resolución acabará suponiendo una reducción de las cantidades que pagan los vecinos.

El Ayuntamiento anuncia que estudia las vías jurídicas disponibles y mantiene su intención inicial de recurrir ante el Tribunal Supremo para defender la legalidad de la tasa y la autonomía municipal en la organización de sus servicios.

Además, pretende trasladar el asunto a las comisiones de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

El gobierno municipal entiende que el conflicto trasciende Santa Cruz de Tenerife y puede afectar a otros ayuntamientos que utilizan fórmulas similares para financiar la recogida y el tratamiento de residuos.

En este contexto, considera necesario que el Tribunal Supremo pueda establecer un criterio uniforme sobre la aplicación de las tasas y las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias en los servicios municipales gestionados mediante concesiones.

La controversia tiene su origen en la obligación introducida por la Ley 7/2022, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez, que exige a las entidades locales establecer un sistema específico de financiación del servicio de residuos que refleje sus costes.

La sentencia cuestiona el instrumento jurídico elegido por Santa Cruz, pero no elimina esa obligación legal.

Por ahora, el PSOE ha conseguido la anulación judicial de la ordenanza, mientras el Ayuntamiento prepara su defensa ante el Supremo y advierte de las consecuencias económicas que, a su juicio, podría tener una modificación del sistema.

La incógnita sigue siendo la misma para los contribuyentes: qué fórmula terminará aplicándose y cuánto tendrán que pagar finalmente por la recogida de residuos.