Sindicatos médicos "exigen" a Clavijo otro mediador como interlocutor de la huelga

El comité de huelga, integrado por CESM Canarias y SEMCA, ha enviado una comunicación formal al presidente de Canarias Fernando Clavijo, para trasladarle de forma oficial la "pérdida de confianza" en el actual director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Gota. Los representantes de los facultativos consideran que su "permanencia al frente del diálogo imposibilita" alcanzar cualquier punto de encuentro.

Sigue el "malestar" entre los profesionales médicos, que se ha intensificado tras las recientes declaraciones públicas de Gota, a quien acusan de "entorpecer deliberadamente" la resolución del conflicto. Según denuncian desde la coalición sindical, el responsable del SCS ha "cuestionado de manera abierta" la representatividad de los convocantes y ha intentado "desacreditar sus reclamaciones laborales achacándoles motivaciones políticas". A juicio de los convocantes, esta actitud "dinamita por completo" los principios de respeto institucional y "buena fe" que deben regir en un Estado de derecho.

Piden otro interlocutor "inmediato"

Las organizaciones profesionales han reclamado el relevo urgente del interlocutor. En su misiva, los médicos exigen la "designación inmediata" de un mediador que cuente con "verdadera capacidad resolutiva, solvencia negociadora y acceso directo" a los centros de decisión presupuestaria y organizativa de la comunidad autónoma, con el fin de "evitar dilaciones innecesarias" que perjudiquen la atención sanitaria.

Asimismo, los representantes sanitarios han afeado las maniobras de la Administración regional durante las jornadas de paro. En concreto, han exigido que el Ejecutivo autonómico "juegue limpio" en el proceso y cese en la "utilización de tácticas" destinadas a sembrar la confusión entre la plantilla médica. Entre sus quejas destacan la "imposición de servicios mínimos" que consideran "abusivos y lesivos" para el ejercicio del derecho a la huelga, además del recurso a supuestos "caballos de Troya" para dividir al colectivo.

Pese a la ruptura de la interlocución con la cúpula directiva de la sanidad autonómica, los facultativos han reiterado que su disposición para "alcanzar un acuerdo definitivo sigue intacta". Desde CESM Canarias y SEMCA insisten en que "urge restablecer una vía de diálogo efectiva y realista" que atienda las necesidades del "sistema asistencial, preserve la dignidad laboral de los profesionales y ponga término a un conflicto" que amenaza con agravar aún más las listas de espera en las islas.