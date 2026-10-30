Bermúdez despliega a la Unipol y exige al Gobierno proteger los comercios este sábado

La inquietud se ha instalado entre los vecinos y los comerciantes de la capital tinerfeña ante lo que pueda suceder en las calles durante la tarde de este sábado 31 de octubre. Frente a la propagación de mensajes anónimos que incitan a alterar el orden público, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha respondido en una entrevista para Libertad Digital Canarias con un mensaje doble de tranquilidad y alerta. La administración local asume que la defensa de la convivencia y la protección de quienes levantan la persiana cada mañana exigen anticipación y firmeza institucional.

El foco de la preocupación se sitúa en la calle del Castillo, principal arteria comercial de la capital, donde carteles difundidos en redes sociales citan a concentrarse a las 17:30 horas bajo lemas como «Las calles también son nuestras» o «Que se note nuestra fuerza», declarándose inspirados en las movilizaciones de Francia. A esta cartelería se ha sumado la circulación por WhatsApp de un manual de instrucciones denominado «Blocus», que insta a los asistentes a acudir vestidos de negro y sin logotipos visibles para dificultar las identificaciones policiales, lo que ha llevado a la patronal CEOE Tenerife a pedir precaución a todo el tejido empresarial.

Coordinación policial y despliegue de la Unipol

El regidor chicharrero no ignora el contexto nacional ni la existencia de estas convocatorias digitales que buscan imitar los altercados y saqueos registrados en jornadas previas en ciudades como Barcelona o Bilbao. Ante estos precedentes, Bermúdez subraya que resulta obligatorio para las administraciones públicas permanecer en estado de alerta para evitar que el vandalismo golpee el centro urbano. La seguridad no es un elemento accesorio, sino la condición indispensable para que los ciudadanos ejerzan su libertad de circulación y los empresarios puedan desarrollar su actividad sin coacciones.

Por este motivo, el alcalde ha remitido una carta formal al subdelegado del Gobierno, máximo responsable de la Policía Nacional en la ciudad y administración competente en materia de seguridad ciudadana. En la misiva, el primer edil reclama al Ejecutivo central que active las máximas prevenciones de cara a este fin de semana. El reparto competencial es claro y el Ayuntamiento busca que la Delegación del Gobierno asuma su responsabilidad directa en el mantenimiento del orden público, evitando que la falta de efectivos estatales deje desprotegido el corazón económico del municipio.

Sin esperar únicamente por la respuesta estatal, el consistorio ha decidido movilizar sus propios recursos operativos. Bermúdez ha confirmado la incorporación de la Unipol, la unidad de intervención de la Policía Local, al dispositivo especial que arranca este fin de semana. Los agentes municipales tendrán la instrucción precisa de mantenerse atentos a todo lo que pueda ocurrir en las calles comerciales de la ciudad. El objetivo prioritario del despliegue consiste en disuadir cualquier conato violento y ofrecer garantías a las pequeñas y medianas empresas de la zona centro en una fecha de alta afluencia en las calles.

Confianza en la juventud frente al vandalismo importado

Pese a la contundencia del operativo policial, el alcalde marca una línea divisoria entre los agitadores que operan tras el anonimato de las redes y el comportamiento real de los jóvenes de la isla. Bermúdez asegura que cree en la juventud de su ciudad y de Tenerife, a la que define como una juventud no violenta que se encuentra lejos de ese tipo de registros delictivos. Para el regidor, los intentos de importar dinámicas de enfrentamiento callejero chocan con el carácter cívico de la sociedad tinerfeña.

El primer edil insiste en que se resiste a creer que los jóvenes de la capital estén en esa clave de confrontación. Al contrario, defiende que tanto los jóvenes como los menores del municipio son gente pacífica cuyo único propósito durante el fin de semana de Halloween es disfrutar de las actividades programadas y de los espacios de la ciudad en paz. El mensaje busca aislar a cualquier minoría radical que pretenda instrumentalizar una jornada festiva para sembrar el caos en el espacio público.

Defensa del comercio y del trabajo ajeno

La reflexión final del alcalde en la entrevista de Libertad Digital Canarias apunta directamente a los pilares básicos que sostienen una sociedad libre y próspera. Bermúdez recalca que el disfrute de la ciudad pasa de forma innegociable por respetar el mobiliario urbano, que pagan todos los contribuyentes con sus impuestos, así como por respetar los comercios y el trabajo de los demás.

En un escenario económico donde los autónomos y comerciantes canarios afrontan costes crecientes y estrechos márgenes para mantener abiertos sus negocios, la amenaza de destrozos o cierres forzosos por miedo a disturbios supone un golpe directo a la economía real de las familias. La activación policial anunciada por el Ayuntamiento y la exigencia de medios a la Subdelegación del Gobierno enviarán este sábado una señal nítida en las calles de la capital sobre la protección de la propiedad privada, el comercio local y el esfuerzo de quienes sostienen el pulso económico de la isla.