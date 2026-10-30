Bermúdez explica como el capricho político de Patricia Hernández lo pagarán todos los santacruceros

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha puesto los puntos sobre las íes en el debate que monopoliza la política municipal. José Manuel Bermúdez ha explicado con crudeza las verdaderas consecuencias económicas de la reciente ofensiva judicial contra la gestión de los residuos. Lejos del relato triunfalista de la oposición, el regidor ha advertido que el ciudadano será el gran perjudicado de este enredo administrativo.

Bermúdez detalla que la sentencia en curso no cuestiona en absoluto la cantidad que el Ayuntamiento está obligado a recaudar por imposición de la normativa nacional. El debate se centra exclusivamente en un tecnicismo jurídico sobre si la administración puede seguir cobrando este importe mediante la figura de una tasa. El alcalde recuerda que el 95% de los consistorios de toda España utilizan exactamente este mismo sistema de tasa. Santa Cruz lo lleva haciendo sin problema alguno desde hace incontables años.

El espejismo del precio público

El tribunal plantea que el Ayuntamiento no cobre directamente el tributo, sino que se transforme en un precio público. Bermúdez explica de forma muy gráfica qué significa esto para el contribuyente, comparándolo con el recibo del agua. Si se impone este modelo, será la propia empresa privada que gestiona la limpieza la encargada de cobrar de forma directa al vecino.

La advertencia del alcalde es nítida ante el ruido generado en torno a este asunto, liderado por la socialista Patricia Hernández. Según Bermúdez, esta judicialización va a repercutir negativamente en todos los ciudadanos de la capital. La realidad de los números desmonta la supuesta defensa del contribuyente que abandera la oposición.

Más carga fiscal para el vecino

La conclusión de Bermúdez es tajante. Si el Ayuntamiento se ve obligado a aplicar un precio público mañana mismo, el vecino va a pagar más dinero del que abona actualmente. El alcalde desglosa los motivos de este inevitable encarecimiento. Por un lado, la empresa concesionaria tendrá que asumir unos costes de gestión recaudatoria que acabarán reflejados en la factura.

Pero el golpe de gracia para el bolsillo familiar llega por la vía fiscal. Bermúdez desvela que este nuevo formato de cobro obligaría a aplicar el IGIC al servicio, un impuesto del que los vecinos estaban a salvo con el modelo tradicional. La explicación del alcalde dibuja un panorama donde la obstinación por torpedear la gestión municipal termina por crear una burocracia más cara. Al final, el ciudadano asume el coste del ruido político.