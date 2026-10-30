Canarias busca atraer estudios de videojuegos, animación y VFX desde Bélgica

Canarias busca reforzar su posición dentro de la industria de los videojuegos, la animación y los efectos visuales (VFX) con una acción de prospección empresarial en Bélgica durante el UNWRAP Festival.

Proexca participa por segundo año consecutivo en esta cita europea, que se celebra los días 29 y 30 de octubre y reúne a empresas y profesionales vinculados también a la música, la tecnología interactiva y la innovación digital.

Durante las dos jornadas, la delegación de Proexca en Bruselas ha mantenido reuniones para conocer el interés de empresas e inversores por el ecosistema que se está desarrollando en las islas y establecer contactos con profesionales del sector.

Inteligencia artificial, financiación y producción

El UNWRAP Festival estructura su programación alrededor de siete áreas especializadas, con contenidos que abarcan desde modelos de financiación y herramientas de inteligencia artificial hasta producción técnica, software e innovación en medios.

La cita mantiene además una estrecha relación con Howest Digital Arts & Entertainment (DAE), centro universitario especializado en videojuegos y 3D, y cuenta con espacios destinados a conectar estudios, inversores y profesionales.

Canarias utiliza este escaparate para presentar las posibilidades del archipiélago como lugar en el que empresas internacionales puedan establecer equipos o desarrollar parte de su actividad.

Fiscalidad y marco europeo como reclamo

Entre las ventajas que Proexca pone sobre la mesa se encuentran el marco fiscal canario, la pertenencia al mercado único europeo y la seguridad jurídica que supone desarrollar la actividad dentro de la Unión Europea.

La entidad también destaca que instalar una filial o un equipo en Canarias permite mantener la propiedad intelectual bajo la normativa comunitaria, trabajar bajo el Reglamento General de Protección de Datos y operar en euros.

A estos factores suma las conexiones aéreas regulares entre Canarias y Bélgica, a través de los aeropuertos de Bruselas-Zaventem y Charleroi, además del clima y el coste de vida respecto a otras zonas del centro de Europa.

Un sector que gana peso en las islas

El ecosistema tecnológico y audiovisual canario ha ido incorporando en los últimos años nuevos estudios relacionados con la animación y los videojuegos, junto con infraestructuras de renderizado, redes de fibra de alta velocidad y formación técnica especializada.

La presencia en UNWRAP busca ahora ampliar esos contactos internacionales y detectar nuevas oportunidades para que empresas del sector valoren Canarias como base desde la que operar dentro del mercado europeo.