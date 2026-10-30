Canarias licita por 9,4 millones la construcción de 51 viviendas protegidas en Adeje

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) que dirige Pino de León, ha sacado a licitación las obras para construir 51 viviendas protegidas y 51 plazas de garaje en el municipio tinerfeño de Adeje. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 9.406.484,20 euros.

La iniciativa pública se enmarca en el Programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social dentro de inmuebles energéticamente eficientes. Este plan de inversión cuenta con financiación comunitaria procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU.

Despliegue comarcal de 134 viviendas protegidas en el sur de Tenerife

El proyecto licitado en Adeje forma parte de un expediente de contratación más amplio diseñado para dotar de oferta residencial pública al sur de la isla. La planificación del ICAVI contempla la edificación total de 134 viviendas protegidas y 134 plazas de aparcamiento asociadas.

Dicho despliegue comarcal se articula en tres lotes diferenciados repartidos entre los municipios de Guía de Isora, Arona y el propio término de Adeje. El valor conjunto del presupuesto base de licitación para las tres promociones públicas asciende a 29.847.469,87 euros, con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) incluido.

Plazos de contratación telemática y tramitación del expediente

Las empresas del sector de la construcción interesadas en concurrir a esta licitación pública disponen de plazo para presentar sus propuestas técnicas y económicas hasta el próximo martes 3 de noviembre a las 15:00 horas.

La tramitación de las candidaturas debe realizarse obligatoriamente de forma telemática mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público. Una vez finalizado el periodo de recepción de pliegos, la Mesa de Contratación evaluará las ofertas para acelerar la adjudicación e iniciar la edificación de los inmuebles protegidos.