Casi la mitad de los titulados en FP superior en Canarias encuentra empleo al terminar

La inserción laboral de los estudiantes que concluyen su formación profesional en las islas refleja una realidad cada vez más dinámica. Según los datos difundidos por el Instituto Canario de Estadística, el 44,6 por ciento del alumnado de Grado Superior encuentra un puesto de trabajo en el mismo trimestre en el que finaliza sus estudios. En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Medio, este porcentaje se sitúa en el 30,8 por ciento.

Las cifras confirman que la especialización técnica responde con agilidad a las demandas reales del mercado laboral, reduciendo los periodos de transición entre las aulas y la actividad económica.

Administración y gestión lideran la demanda

Por ramas de actividad, los resultados varían según la especialización elegida. En el ámbito superior, más de la mitad de los titulados en Administración y Gestión logran un contrato nada más terminar, consolidándose como la opción con mayor volumen de contratación. Sectores más reducidos en número de matrículas, como Madera o Fabricación Mecánica, registran también tasas superiores al 50 por ciento.

Dentro de los grados medios, la familia de Sanidad encabeza el volumen de inserción inmediata con un 51,2 por ciento de contratados en el mismo trimestre, seguida de cerca por Industrias Alimentarias.

Estabilidad a medio plazo

El análisis estadístico demuestra que la empleabilidad se incrementa de forma notable con el paso del tiempo. Al año de concluir los estudios, el porcentaje de ocupados asciende hasta el 62,6 por ciento en los grados superiores. A los cinco años del egreso, la inserción alcanza sus cotas más elevadas, situándose en el 74,3 por ciento para los titulados superiores y en el 72,1 por ciento para los de grado medio.

Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Química e Instalación y Mantenimiento destacan entre las opciones con mejor perspectiva a largo plazo, superando el 80 por ciento de ocupación. Durante el último ejercicio, más de 15.000 estudiantes egresaron de los centros públicos canarios, apostando mayoritariamente por el sistema LOE para asegurar su incorporación al mercado de trabajo.