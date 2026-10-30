CCOO se desvincula de una protesta anónima en Santa Cruz antes de la huelga del 11-N

CCOO Canarias ha advertido sobre la proliferación de convocatorias anónimas en los días previos a la huelga general del próximo 11 de noviembre y ha pedido que cualquier posible incidente no se vincule con las reivindicaciones sindicales.

La organización pone especialmente el foco en una convocatoria que circula en redes sociales para este 31 de octubre en la calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife, que incluye referencias a las movilizaciones de Francia y consignas como "Las calles también son nuestras".

Según la información difundida por el sindicato, la convocatoria no identifica a ninguna organización promotora ni detalla reivindicaciones concretas. CCOO subraya además que, por el momento, no existe evidencia pública suficiente para atribuir su organización a una estructura determinada.

CCOO pide separar cualquier incidente de la huelga

El sindicato teme que eventuales acciones violentas, saqueos o daños puedan terminar utilizándose para deslegitimar las movilizaciones sociales y laborales previstas para noviembre.

Por este motivo, insiste en que cualquier episodio de este tipo no debe confundirse con la huelga general del 11 de noviembre ni con las reivindicaciones de trabajadores, jóvenes y colectivos sociales.

CCOO recuerda además los disturbios registrados recientemente en Bilbao coincidiendo con una movilización vinculada a la visita anunciada de Vito Quiles y señala ese episodio como ejemplo de una situación que quiere evitar en Canarias.

Salarios, vivienda y pensiones, entre las demandas del 11-N

La huelga general convocada para el 11 de noviembre plantea reivindicaciones relacionadas con los salarios, el acceso a la vivienda, las pensiones, el empleo de calidad, los servicios públicos y los derechos laborales.

CCOO sostiene que la movilización debe desarrollarse de manera pacífica y organizada y llama a trabajadores, jóvenes, pensionistas y colectivos sociales a no dejarse arrastrar por provocaciones que puedan desplazar el debate hacia cuestiones de orden público.

El sindicato insiste así en separar la huelga del 11 de noviembre de cualquier convocatoria anónima o incidente ajeno a las organizaciones que respaldan la protesta laboral.