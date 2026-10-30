Clavijo y CEAR denuncian el colapso del Pacto Europeo de Asilo en Canarias

Los directores generales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente y Mónica López, se han reunido en Santa Cruz de Tenerife con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar los efectos del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo en la Ruta Atlántica. Durante el encuentro, los responsables de la organización humanitaria han advertido de las severas dificultades operativas para aplicar la norma comunitaria debido a la falta de formación del personal, la ausencia de instrucciones claras, el déficit de plantillas y la escasez de dotaciones presupuestarias. Valiente subrayó que las exigencias de toma de datos en las entrevistas y el nuevo modelo de atención a menores están ralentizando los expedientes administrativos tanto en España como en otros Estados de la Unión Europea.

En paralelo al análisis técnico, la dirección de CEAR alertó del aumento de la xenofobia y reclamó responsabilidad a los líderes políticos frente a la proliferación de discursos de odio. Mauricio Valiente denunció un clima inédito de hostigamiento e intimidación hacia las organizaciones sociales que dificulta el desarrollo de la labor humanitaria en pie de muelle y en los centros de acogida. Desde la entidad reiteraron que la migración constituye un fenómeno estructural que debe gestionarse con racionalidad y garantías jurídicas para los solicitantes de asilo.

Objeciones de Clavijo y exigencias de recursos para la frontera insular

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, coincidió plenamente con el diagnóstico de la ONG y tachó el nuevo marco europeo de "más complejo y menos garantista" con los derechos humanos, acusándolo de dificultar la tarea diaria de funcionarios y entidades. A juicio del jefe del Ejecutivo insular, la estrategia comunitaria pretendía retener a los migrantes en los territorios fronterizos como fórmula disuasoria, un objetivo que ha calificado de ineficaz ante la realidad que vive el Archipiélago y la previsión de un eventual repunte de llegadas marítimas a final de año.

Ante esta coyuntura, Clavijo reclamó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una inyección inmediata de recursos estructurales en las islas de mayor presión, solicitando de forma específica una dotación sanitaria y de transporte estable para la isla de El Hierro. Asimismo, aunque confirmó que el Gobierno autonómico mantendrá la atención sanitaria de urgencia y el triaje inicial a pie de muelle, exigió al Estado la extensión a Canarias del modelo de financiación articulado en Ceuta mediante la ampliación del convenio con Cruz Roja.

Bloqueo institucional con el Estado y fiscalización del cumplimiento sobre menores

El mandatario autonómico censuró la persistente falta de diálogo con la Administración central, asegurando que su gabinete continúa sin recibir respuesta a las comunicaciones oficiales remitidas a la Secretaría de Estado de Migraciones. Clavijo defendió que la gestión de la crisis migratoria "debe realizarse de Gobierno a Gobierno" y solicitó mantener la coordinación técnica de manera prioritaria al margen del debate de la campaña electoral.

Respecto a la tutela de los menores migrantes no acompañados, el Ejecutivo canario avanzó que mantendrá un seguimiento estrecho de la situación y que confía en no tener que acudir de nuevo al Tribunal Supremo para forzar la ejecución de las competencias de derivación estatal. Por su parte, la dirección de CEAR defendió la estricta aplicación del marco legal, recordando que la prioridad jurídica absoluta ante los menores debe ser siempre la localización de familiares para la reagrupación o, en su defecto, la activación de las figuras de protección integral.