Desmantelan un punto de venta de drogas en el centro de Las Palmas de Gran Canaria

Este viernes, según ha informado la Policía Nacional, han desmantelado un punto de venta y distribución de drogas situado en una céntrica zona de Las Palmas de Gran Canaria.

La actuación, desarrollada en el marco de la denominada Operación Quito, se saldó con la detención de tres personas el pasado 21 de octubre.

La investigación comenzó durante los meses de verano, cuando Vigilancia Aduanera tuvo conocimiento de la posible venta de marihuana, hachís y otros derivados del cannabis en un establecimiento que funcionaba como asociación cannábica.

La actividad del local estaba causando malestar entre los vecinos de la zona debido al constante movimiento de personas que acudían al establecimiento para adquirir estas sustancias.

Durante la investigación, una vez reunidas las pruebas, el pasado 21 de octubre se llevaron a cabo dos entradas y registros en la capital, que culminaron con la detención de tres personas presuntamente relacionada con los hechos.

Durante los registros, los agentes intervinieron 437 gramos de marihuana y 1.126 gramos de hachís, parte de ellos preparados para su venta, además de más de 5.600 euros.

Asimismo, tras la correspondiente solicitud de los investigadores, se procedió al precinto judicial del establecimiento, poniendo fin a la actividad que se venía desarrollando en el local.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.