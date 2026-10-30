El Ayuntamiento de Las Palmas excluye a Acciona-Lopesan del contrato de basuras de 157 millones

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso presentado por la empresa Acciona-Bitumex, perteneciente al grupo Lopesan contra la resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que la excluyó del concurso para la gestión del servicio de recogida de residuos. La decisión confirma el apartamiento de la UTE conformada por Acciona Servicios Urbanos y Bitumex en la licitación del contrato más relevante de la capital grancanaria, cuyo presupuesto asciende a 156,9 millones de euros repartidos en ocho años de concesión.

La fundamentación jurídica avala el criterio municipal al constatar que la candidatura omitió la entrega de muestras requeridas en los pliegos. En concreto, la UTE no aportó los modelos de contenedores de papel y cartón adaptados a los sistemas de carga trasera, lateral y vertical, ni el prototipo de carga lateral destinado a la recogida de biorresiduos. El Tribunal desestimó la alegación de desproporcionalidad formulada por los licitadores y recordó que las bases contemplaban la exclusión directa ante la falta de muestras del proyecto de explotación, sin que quepa subsanación tras el vencimiento del plazo regulatorio.

Inadmisión de recursos secundarios y candidaturas en liza

En la misma resolución, el órgano autonómico declaró inadmisible por razones estrictamente procedimentales el recurso interpuesto por Valoriza contra la continuidad en el concurso de sus competidoras FCC y Urbaser. La resolución del tribunal no entró a valorar el fondo de las objeciones al determinar que el acuerdo municipal impugnado constituía un acto de trámite no susceptible de recurso independiente en esa fase del expediente.

Tras el descarte definitivo de la alianza Acciona-Lopesan, el procedimiento de contratación prosigue su curso técnico con tres aspirantes finalistas. Los servicios municipales se encuentran evaluando las propuestas económicas y técnicas de Urbaser, Valoriza y la UTE FCC Medio Ambiente-FCC Equal CEE Canarias antes de elevar la propuesta definitiva de adjudicación al órgano de gobierno municipal.

Magnitud del contrato y modernización de la recogida selectiva

El nuevo contrato de recogida de basuras representa la mayor inversión operativa del Ayuntamiento capitalino para renovar el mapa de limpieza urbana en los cinco distritos de la ciudad. El pliego exige a la empresa resultante un despliegue logístico que contempla la adscripción de 191 profesionales dedicados en exclusiva al servicio, la renovación de la flota con más de un centenar de vehículos operativos y la instalación de más de 10.000 contenedores de nueva generación.

Junto a la renovación del parque de depósitos, la concesión contempla un incremento generalizado en las frecuencias de recogida de los residuos ordinarios y la extensión definitiva del quinto contenedor para materia orgánica (biorresiduos). La planificación busca optimizar las cuotas de recogida selectiva exigidas por la normativa ambiental comunitaria y dotar de mayor cobertura de limpieza a los barrios periféricos y zonas comerciales de la capital.