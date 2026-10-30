El comercio minorista canario desciende por debajo de la media nacional

La actividad comercial en las islas registra un frenazo al cierre del tercer trimestre. Las ventas al por menor en Canarias experimentaron una disminución del 2,9% en septiembre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística. Este descenso a precios constantes sitúa al archipiélago por debajo de la media nacional, donde la contracción se quedó en el -1,6%.

El sector comercial isleño afronta un contexto de ajuste en la demanda que contrasta con el comportamiento de otras variables del mercado de trabajo, reflejando las dificultades cotidianas de los establecimientos locales para sostener los volúmenes de facturación en un entorno de costes crecientes.

El consumo privado frena su marcha

Dentro del desglose autonómico, Canarias ocupa la antepenúltima posición en el ranking de evolución de ventas, superando únicamente a la Comunidad Valenciana y a Baleares. Las caídas afectaron tanto a los productos de alimentación, que retrocedieron un 1,3%, como al resto de artículos, con un descenso más moderado del 0,1%.

Este comportamiento evidencia una contención en el gasto de los hogares, condicionados por la presión fiscal y la pérdida de poder adquisitivo que lastra la iniciativa privada en el tejido comercial de proximidad.

El empleo resiste con un alza del 1,7%

A pesar del retroceso en la facturación, los datos de contratación muestran una dinámica diferente. El empleo en el comercio minorista canario aumentó un 1,7% en los últimos doce meses, duplicando el incremento registrado a escala nacional, que se situó en el 0,8%.

Esta evolución sitúa a las islas en la séptima posición del ranking autonómico de creación de puestos de trabajo en el sector. La capacidad de resistencia de las empresas para mantener plantillas, incluso con márgenes comerciales más estrechos, subraya la flexibilidad operativa frente a las trabas regulatorias que condicionan la actividad económica en el archipiélago.