EuroLat reivindica desde Canarias el papel de las RUP como puente entre Europa y América Latina

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) ha reconocido desde Canarias el papel de las regiones ultraperiféricas (RUP) en el fortalecimiento de las relaciones entre Europa y América Latina durante la sesión solemne celebrada en el Parlamento autonómico por el vigésimo aniversario de la institución.

El encuentro forma parte de la decimoséptima sesión plenaria de EuroLat, celebrada esta semana en Santa Cruz de Tenerife. La Asamblea reúne a representantes del Parlamento Europeo y de los parlamentos latinoamericanos para abordar cuestiones comunes entre ambas regiones.

Canarias es una de las nueve regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, junto a territorios franceses y portugueses, una condición reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE por circunstancias como la lejanía, insularidad o reducida superficie.

Veinte años de diálogo entre Europa y América Latina

Durante la sesión conmemorativa, los copresidentes de EuroLat, Gabriel Mato y Daniel Caggiani, reivindicaron el trabajo desarrollado desde la creación de la Asamblea en 2006 y destacaron la necesidad de mantener una relación parlamentaria estable entre ambos continentes.

Mato recordó además a varios de sus predecesores al frente de EuroLat y puso en valor las distintas aportaciones realizadas durante estas dos décadas en ámbitos como la cooperación, la democracia, la seguridad, los derechos sociales o la lucha contra el crimen organizado.

La Asamblea fue constituida formalmente en noviembre de 2006 para dotar de una dimensión parlamentaria permanente a la asociación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Actualmente cuenta con 150 miembros, repartidos a partes iguales entre representantes europeos y latinoamericanos.

La celebración en Canarias ha permitido además situar sobre la mesa la posición de las RUP como territorios europeos geográficamente alejados del continente y con una vinculación histórica, cultural y económica especialmente estrecha con América Latina.