La Gomera exige recursos y autonomía frente a la nueva Ley del Suelo de Canarias

El vicepresidente primero y consejero de Régimen Interior y Patrimonio Insular del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, trasladó una valoración positiva sobre los proyectos de actualización de la Ley del Suelo y de Movilidad Sostenible de Canarias durante su intervención en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento autonómico. Reyes defendió la revisión de la Ley 4/2017 para simplificar procedimientos administrativos, destacando la necesidad de que la ordenación del territorio haga compatible la preservación ambiental con el desarrollo económico, las infraestructuras, la oferta residencial y el asentamiento poblacional.

En su análisis de la norma territorial, la corporación insular celebró los avances orientados a aportar mayor seguridad jurídica a los instrumentos de planeamiento, facilitar la gestión de los asentamientos rurales, promover la rehabilitación de edificaciones tradicionales y flexibilizar determinados usos agrarios. No obstante, el representante gomero advirtió de que la eficacia de la ordenación se diluye cuando los procesos de aprobación sufren demoras prolongadas que desfasan las previsiones iniciales, reclamando agilizar los plazos con el respaldo de medios técnicos adecuados.

Salvaguarda de competencias insulares y cláusula de sustitución

El Cabildo de La Gomera valoró que el texto mantenga atribuciones decisivas en manos de los gobiernos insulares, citando la regulación en suelo rústico (artículos 76 y 79), la expedición de autorizaciones para eventos deportivos o pruebas motorizadas en espacios protegidos y pistas rurales (artículo 80), la elaboración de los planes insulares de ordenación (artículos 102 y 103) y la gestión de áreas de la Red Natura 2000 (artículo 116).

Respecto al artículo 117, mecanismo que faculta al Gobierno de Canarias para asumir de forma subsidiaria la redacción de planeamientos ante la inacción injustificada de un cabildo previo requerimiento de tres meses, Reyes demandó cautela y criterios objetivos. El vicepresidente subrayó que debe priorizarse el apoyo técnico interadministrativo antes de recurrir a la sustitución, recalcando que "los cabildos no somos actores secundarios en esta reforma, sino administraciones esenciales para su aplicación correcta".

Movilidad sostenible integral y suficiencia técnica para las islas

En relación con la Ley de Movilidad Sostenible, La Gomera coincidió en la oportunidad de actualizar el marco legislativo desde un enfoque integral que rebase la infraestructura viaria o el transporte colectivo. La propuesta insular aboga por incorporar criterios de accesibilidad, cohesión territorial, sostenibilidad y medición del tiempo real de desplazamiento de la ciudadanía hacia los servicios públicos esenciales.

Aunque el proyecto atribuye a las corporaciones insulares la aprobación de sus propios planes de movilidad coordinados con los municipios y el Ejecutivo autonómico, Reyes instó a garantizar que cada isla conserve un margen operativo propio para responder a sus particularidades. El dirigente insular concluyó que el éxito de ambas leyes dependerá de traducir la coordinación en procedimientos claros y capacidades suficientes, evitando duplicidades y reforzando a las administraciones con menor estructura de personal.