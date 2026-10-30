La Guardia Civil detiene a dos jóvenes por liderar el movimiento 'Blocus' en Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, uno de ellos de 16 años, como presuntos responsables de un delito de desórdenes públicos por liderar el movimiento 'Blocus' en Tenerife. La investigación permitió identificar a los principales organizadores de una convocatoria que pretendía movilizar a sus seguidores este sábado en el centro de Santa Cruz de Tenerife.

Los arrestos se han producido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife después de que los investigadores detectaran una intensa actividad en canales de mensajería instantánea y redes sociales. Según la Guardia Civil, los detenidos utilizaban un sistema de organización planificado, con herramientas de comunicación cifrada para dificultar el rastreo policial.

Instrucciones para cometer actos vandálicos y asaltos

La investigación permitió descubrir que los administradores de los grupos difundían consignas de sabotaje, mapas de actuación e instrucciones para coordinar acciones destinadas a desbordar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Entre las directrices difundidas figuraban la quema de mobiliario urbano para obstaculizar la intervención policial, métodos de agresión a los agentes y la realización de asaltos simultáneos a grandes superficies comerciales.

La Guardia Civil señala que este movimiento seguía un modelo de actuación importado de Francia, donde 'Blocus' había promovido convocatorias masivas que alentaban disturbios y saqueos.

La convocatoria estaba prevista para este sábado en Santa Cruz

Tras las pesquisas, los agentes lograron identificar a los dos presuntos líderes y organizadores principales del movimiento en Tenerife. Ambos habrían convocado a sus seguidores para este sábado a las 17:30 horas en la calle Castillo, en Santa Cruz de Tenerife.

La actuación policial permitió detener a los dos sospechosos y neutralizar los canales de difusión antes de que la movilización llegara a materializarse en las calles.

La operación ha sido coordinada por la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal, que deberán determinar las medidas cautelares oportunas.