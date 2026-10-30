La ruta atlántica deja un bebé y un hombre muertos en El Hierro

La presión que soporta Canarias ha cobrado un nuevo peaje humano en las costas de El Hierro. Un hombre y un bebé han llegado sin vida al puerto de La Restinga esta madrugada. El cayuco en el que viajaban partió de Gambia hace ocho días. A bordo navegaban otras 111 personas que han logrado sobrevivir a la extrema dureza de la ruta atlántica, una travesía que sigue operando ante la falta de barreras efectivas en origen.

El operativo de emergencia se activó al filo de la medianoche. El 112 de Canarias recibió dos llamadas de auxilio procedentes de la propia embarcación. Las coordenadas exactas eran desconocidas. El centro de coordinación de Santa Cruz de Tenerife movilizó de inmediato al helicóptero Helimer 204 y a la embarcación rápida Salvamar Navia. El rastreo en mar abierto dio sus frutos sobre la una de la madrugada, a 68 kilómetros al sur de La Restinga.

Un rescate logístico al límite

Al alcanzar la posición, los equipos de Salvamento Marítimo confirmaron el alcance del drama. En el interior del cayuco yacían los cuerpos sin vida del adulto y el bebé. Junto a ellos, una niña de unos dos años presentaba un estado de salud crítico. La gravedad del cuadro clínico obligó a una evacuación aérea inmediata. El helicóptero trasladó a la menor de urgencia hasta Tenerife, donde ingresó de madrugada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El resto del pasaje aguardó la escolta por mar. La Salvamar Navia condujo el cayuco hasta el muelle herreño, atracando pasadas las cuatro de la madrugada. De la embarcación descendieron 110 supervivientes, entre los que se encontraban ocho mujeres y ocho menores de edad. Todo el grupo recibió atención médica a pie de puerto por parte del Servicio Canario de la Salud y Cruz Roja.

La presión sobre los servicios públicos

La gestión diaria de estos flujos exige un despliegue constante de medios sanitarios y de seguridad que el archipiélago asume prácticamente en solitario. La atención humanitaria inicial y las posteriores derivaciones hospitalarias suponen una carga operativa que pone a prueba la sanidad canaria, como demuestra la necesidad de movilizar recursos aéreos de alta complejidad para salvar la vida de los más vulnerables.

La llegada a La Restinga coincide con el cierre de un mes de octubre que certifica la reactivación de las salidas desde África. Los datos provisionales del Gobierno autonómico reflejan un repunte drástico en la llegada de embarcaciones. Solo en los últimos treinta días, más de 4.000 personas han alcanzado las islas.

Esta afluencia ininterrumpida consolida a Canarias como el punto de contención de un fenómeno que desborda las limitadas capacidades de respuesta locales. Mientras las infraestructuras de acogida asumen un coste estructural creciente, la persistencia de esta vía marítima somete a la frontera sur a una situación de estrés operativo continuo que condiciona la realidad cotidiana del archipiélago.