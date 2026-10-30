Las Palmas sortea las mesas electorales del 29-N y selecciona a 8.055 personas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este viernes el sorteo para designar a las personas que formarán parte de las mesas electorales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Pleno municipal incluyó entre los asuntos de la sesión de este 30 de octubre el sorteo de los miembros de las mesas para la convocatoria electoral.

8.055 personas seleccionadas

En total, el procedimiento ha seleccionado a 8.055 personas para las 537 mesas que estarán distribuidas entre 138 colegios electorales de la capital grancanaria.

De todas ellas, 1.611 personas compondrán finalmente las mesas, con tres miembros en cada una.

Ciudad Alta es el distrito con mayor número de personas designadas, con 2.340. Le siguen Centro, con 1.635; Vegueta-Cono Sur-Tafira, con 1.455; Isleta-Puerto-Canteras-Guanarteme, con 1.410; y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con 1.215.

¿Qué ocurre ahora si te ha tocado?

La designación como presidente o vocal debe notificarse a las personas seleccionadas en un plazo de tres días. Junto a la comunicación se entrega además el manual con las instrucciones para desempeñar las funciones de la mesa electoral.

Quienes tengan una causa justificada que les impida ejercer el cargo dispondrán de siete días para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona, acompañadas de la documentación correspondiente.

537 mesas y más de 339.000 electores

El dispositivo electoral de Las Palmas de Gran Canaria contará con 1.074 urnas, dos por cada mesa, una para el Congreso y otra para el Senado, además de 300 cabinas de votación y 283 secciones censales.

En total, 339.213 personas podrán ejercer su derecho al voto en la capital el próximo 29 de noviembre.

El Ayuntamiento mantiene además un apartado específico en su página web con información sobre el calendario electoral, los colegios, las mesas y los locales de votación.