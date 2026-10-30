Localizan el cadáver de un hombre en la playa de Las Teresitas

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han recuperado este viernes por la mañana el cadáver de un hombre localizado en la playa de Las Teresitas.

Según fuentes del cuerpo, un particular dio el aviso tras observar el cuerpo semisumergido en la zona del espigón, junto a la bocana norte de la playa.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y recursos de emergencias activados por el 112 Canarias.

Por el momento, no han trascendido la identidad del fallecido ni las circunstancias en las que se produjo la muerte.