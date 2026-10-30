Memoria Histórica de Tenerife solicita "proteger" la Batería del Barranco del Hierro

Con motivo de la conmemoración oficial del 31 de octubre fijada por la normativa de memoria democrática, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha vuelto a reclamar a las distintas administraciones públicas la "adopción de medidas urgentes". El colectivo insiste en la "necesidad de intervenir" de forma prioritaria sobre la antigua Batería Militar del Barranco del Hierro, un enclave que consideran "fundamental" dentro de sus reivindicaciones sobre los episodios de la guerra civil en el archipiélago.

La presidenta de la entidad, Mercedes Pérez Schwartz, ha calificado de "imprescindible" que los poderes públicos "dejen de dilatar" los expedientes para catalogar y dignificar los espacios que asocian a la represión de aquellos años. Según los informes históricos esgrimidos por la asociación en sus mociones institucionales, en dicho emplazamiento militar fueron fusiladas al menos 68 personas entre 1936 y 1940 tras someterse a consejos de guerra, procedentes de distintos puntos de las islas.

La urgencia de la petición radica en la inminente transformación urbanística de la refinería tinerfeña, cuyos terrenos colindan o integran zonas donde podrían hallarse vestigios materiales sin estudiar. Por este motivo, la organización ha demandado "cautelas inmediatas y la realización de catas arqueológicas" antes de que cualquier remoción del terreno destruya posibles restos. Su objetivo final pasa por declarar el enclave como Lugar de Memoria Democrática e instalar allí un centro de interpretación.

Asimismo, la entidad ha dirigido sus críticas hacia el destino de los fondos públicos insulares, tildando de "contradictorio" que se continúe financiando la conservación del monumento a Franco erigido en Santa Cruz de Tenerife mientras el enclave del barranco carece de amparo patrimonial. Pérez Schwartz defendió que las partidas presupuestarias deberían consagrarse a "homenajear a los represaliados y no a sostener vestigios del régimen".

A las puertas de cumplirse nueve décadas del inicio de la contienda, el colectivo memorialista ha subrayado que las instituciones deben actuar ya para salvaguardar estos enclaves. A su juicio, la transmisión del relato histórico a las nuevas generaciones requiere una implicación decidida de los presupuestos y normativas públicas en la preservación de estas localizaciones.