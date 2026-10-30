Mueren dos hombres, no un bebé, a bordo del cayuco localizado al sur de El Hierro

Dos hombres han fallecido a bordo de un cayuco que transportaba a 113 personas y que fue interceptado durante la madrugada de este viernes en aguas cercanas a la isla de El Hierro, según confirmaron fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.

Pese a que los informes preliminares apuntaron erróneamente al fallecimiento de un bebé, los servicios de emergencia rectificaron posteriormente el balance oficial para precisar que la segunda víctima mortal era también un varón adulto.

La alerta saltó poco antes de las 23.00 horas del jueves, cuando la sala del 112 Canarias remitió un aviso al centro de control de Tenerife advirtiendo de la aproximación de una barcaza que había partido desde las costas de Gambia rumbo al archipiélago español. De inmediato se movilizaron medios de auxilio, entre ellos la Salvamar Navia y el helicóptero Helimer 204. Fue precisamente la aeronave la encargada de avistar la embarcación en torno a la 01.00 horas, cuando navegaba a unas 37 millas náuticas al sur del territorio herreño.

Al iniciar las maniobras de auxilio, los efectivos constataron la presencia de los dos cadáveres y comprobaron la extrema gravedad en la que se encontraba una niña de casi dos años de edad. Debido a su delicado estado de salud tras días de navegación en el Atlántico, la menor fue evacuada de urgencia por vía aérea hasta El Hierro. Posteriormente, un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) la trasladó hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde permanece ingresada.

El resto de los ocupantes de la embarcación alcanzaron el muelle de La Restinga alrededor de las 04.00 horas. Según el recuento definitivo de las autoridades sobre el terreno, en la nave viajaban 113 personas, de las cuales 100 eran varones y 13 mujeres. Destaca especialmente que 61 de los ocupantes eran menores.