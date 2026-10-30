Pacto histórico en Canarias: las universidades públicas aseguran su financiación hasta 2030

El Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han alcanzado un principio de acuerdo para fijar el nuevo sistema de financiación plurianual de las dos instituciones académicas públicas de la comunidad autónoma con horizonte en el año 2030. El anuncio fue realizado por el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, y los rectores de la ULL, Francisco García, y de la ULPGC, Lluís Serra, en el marco del acto de constitución de la Conferencia de Consejos Sociales de ambas universidades.

El viceconsejero de Universidades del Ejecutivo insular, Ciro Gutiérrez, ha calificado la resolución como un "acuerdo histórico" tras años sin consensuar una estructura de financiación pública estable en el Archipiélago. La propuesta consensuada responde a la cuarta versión técnica elaborada en los últimos tres meses tras adaptar el documento a las alegaciones planteadas por los equipos rectorales y eleva a nueve los borradores analizados durante los últimos dos años hasta cerrar un modelo que garantice la suficiencia financiera del sistema educativo superior.

Financiación básica, fondo de nivelación y cobertura operativa

El diseño económico del preacuerdo garantiza la financiación estructural indispensable para el funcionamiento ordinario de los dos campus autonómicos, dando estricto cumplimiento a las exigencias recogidas en la Ley del Sistema Universitario. Adicionalmente, el documento incorpora un fondo de nivelación específico con el objetivo de compensar el déficit presupuestario arrastrado en ejercicios anteriores y reforzar aquellas áreas docentes e investigadoras donde se han detectado carencias de recursos.

Aunque los detalles técnicos y las partidas presupuestarias definitivas se desglosarán públicamente en los próximos días, el rector de la ULL, Francisco García, valoró el pacto como una solución satisfactoria que cubre las necesidades fundamentales de las universidades públicas. Asimismo, García confió en complementar esta base financiera mediante otros instrumentos para dotar a las instituciones de mayor músculo económico.

Compromisos mutuos y valoraciones del sistema universitario

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, destacó que el compromiso asumido por la Administración autonómica responde a un reclamo histórico del ámbito académico sostenido a lo largo de varios presupuestos. Serra enfatizó la trascendencia social de las universidades públicas, situando su peso en la estructura del bienestar al mismo nivel que la sanidad, la educación no universitaria o la atención a la dependencia, y apuntó que el nuevo esquema permitirá afrontar los retos del sistema con estabilidad y dignidad institucional.

En la misma línea, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, agradeció la implicación y el esfuerzo de los equipos rectorales para cerrar un contrato programa que vinculará la aportación de recursos autonómicos a la consecución de objetivos estratégicos. El jefe del Ejecutivo insular subrayó que la suficiencia de ingresos asegurada hasta 2030 proporcionará a las dos universidades públicas las herramientas operativas necesarias para consolidar la generación de conocimiento e impulsarla al servicio del desarrollo de la sociedad canaria.