Sanidad cifra en un 7,4% el seguimiento de la huelga médica en Canarias

La huelga médica convocada este viernes, 30 de octubre, ha registrado un seguimiento del 7,42% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

De los 7.374 profesionales convocados al paro, 3.866 estaban afectados por la jornada de huelga y 287 la secundaron, tanto en Atención Primaria como Hospitalaria.

Gran Canaria registra el mayor seguimiento

Por islas, Gran Canaria concentra el porcentaje más elevado. La huelga fue secundada por 208 de los 1.463 profesionales afectados, lo que representa un 14,22%.

En Tenerife participaron 65 de los 1.874 profesionales afectados, con un seguimiento del 3,47%.

En Lanzarote acudieron al paro cinco de los 219 profesionales afectados, un 2,28%, mientras que en Fuerteventura lo hicieron tres de 298, lo que supone un 1,01%.

La Palma registró un seguimiento del 3,80%, con cinco profesionales en huelga de los 158 afectados. En La Gomera y El Hierro no se contabilizaron profesionales en paro.

Más de 1.300 efectivos en servicios mínimos

La jornada de mañana cuenta con 1.342 efectivos en servicios mínimos, según la información difundida por Sanidad.

La Consejería señala que la huelga ha transcurrido durante la mañana sin incidencias destacables.

El balance oficial sitúa así el seguimiento autonómico en el 7,42%, aunque con importantes diferencias entre islas, desde el 14,22% registrado en Gran Canaria hasta la ausencia de seguimiento contabilizado en La Gomera y El Hierro.