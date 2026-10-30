Tres detenidos por robar 200 euros de una habitación de hotel en el sur de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana a dos hombres y una mujer como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en una habitación de un complejo hotelero del sur de Gran Canaria.

La investigación comenzó después de que una turista denunciara la desaparición de 200 euros en efectivo que guardaba en una maleta dentro de su habitación. El robo se produjo el 18 de septiembre y las detenciones tuvieron lugar el 27 de octubre en el marco del Plan Turismo Seguro.

Los agentes comprobaron durante las pesquisas que los tres sospechosos presuntamente se habían puesto de acuerdo para cometer el robo. Uno de ellos trabajaba en la recepción del establecimiento y habría aprovechado su puesto para entregar una llave de acceso a otro implicado, que se encontraba alojado en el mismo complejo.

Este último habría entrado durante la noche en la habitación de la víctima y sustraído el dinero sin levantar sospechas.

La tercera detenida habría enviado posteriormente un correo electrónico haciéndose pasar por el hotel después de conocer la reclamación de la turista, con la intención, según la investigación, de tranquilizarla y evitar que acudiera a la Policía.

Una vez identificados los tres sospechosos, los agentes procedieron a su detención y, tras finalizar las diligencias, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.