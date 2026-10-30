Tres heridos graves tras una colisión frontal en la FV-2 a su paso por Tuineje

Tres personas resultaron heridas de carácter grave este jueves tras una colisión frontal entre dos turismos en la carretera FV-2, a la altura del punto kilométrico 37, en el municipio de Tuineje, Fuerteventura. El accidente se produjo sobre las 16:05 horas, según informó el 112 Canarias.

Los Bomberos de Tuineje tuvieron que liberar a los tres afectados del interior de los vehículos antes de que fueran atendidos por el Servicio de Urgencias Canario.

Una mujer de 64 años presentaba inicialmente un traumatismo abdominal grave y fue evacuada en helicóptero medicalizado hasta el Hospital General de Fuerteventura.

Los otros dos afectados son dos hombres de 75 años. Uno presentaba dolor torácico grave y fue trasladado en ambulancia medicalizada, mientras que el segundo sufrió un traumatismo abdominal grave y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico.

La Guardia Civil instruyó el correspondiente atestado y la Policía Local colaboró para facilitar el aterrizaje y despegue del helicóptero. El Servicio de Conservación de Carreteras se encargó posteriormente de la limpieza de la vía.