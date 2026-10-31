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Canarias

Canarias activa la prealerta por lluvias en cuatro islas ante la llegada de una borrasca

La borrasca podría dejar chubascos fuertes en La Palma y El Hierro y extender las lluvias al resto de las islas occidentales.

La borrasca podría dejar chubascos fuertes en La Palma y El Hierro y extender las lluvias al resto de las islas occidentales.
PREALERTA DE LLUVIAS EN CANARIAS | GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife a partir de las 21:00 horas de este sábado, 31 de octubre. La decisión, adoptada por la Dirección General de Emergencias, responde a la aproximación de una borrasca aislada al oeste del Archipiélago que podría provocar precipitaciones localmente fuertes.

La medida se ha activado a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma).

La Palma y El Hierro, las primeras islas afectadas

La previsión apunta a un aumento de la inestabilidad atmosférica por la aproximación de una borrasca aislada al oeste de Canarias, asociada a una depresión en niveles altos. Esta situación podría favorecer la entrada de bandas de precipitación desde el oeste durante las últimas horas de la tarde de este sábado.

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La Palma y El Hierro presentan una mayor probabilidad de recibir las primeras lluvias, con posibilidad de que se registren chubascos localmente fuertes. Posteriormente, la inestabilidad podría desplazarse progresivamente hacia el este y extender las precipitaciones a La Gomera y Tenerife, especialmente durante la mañana del domingo, 1 de noviembre.

Emergencias advierte de la incertidumbre de la borrasca

La Dirección General de Emergencias ha advertido de que la evolución de la borrasca presenta una elevada incertidumbre, tanto por su posición y desplazamiento como por la distribución e intensidad que podrían alcanzar las precipitaciones.

Por este motivo, no se descartan cambios en las previsiones ni que las lluvias puedan afectar a otras islas del Archipiélago. Los servicios de emergencia mantendrán el seguimiento de la situación y actualizarán las condiciones de la prealerta si la evolución meteorológica lo requiere.

Ante este escenario, el Gobierno de Canarias recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección y extremar las precauciones, especialmente durante los desplazamientos y en las zonas susceptibles de sufrir inundaciones.

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