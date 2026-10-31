Canarias activa la prealerta por lluvias en cuatro islas ante la llegada de una borrasca

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife a partir de las 21:00 horas de este sábado, 31 de octubre. La decisión, adoptada por la Dirección General de Emergencias, responde a la aproximación de una borrasca aislada al oeste del Archipiélago que podría provocar precipitaciones localmente fuertes.

La medida se ha activado a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma).

La Palma y El Hierro, las primeras islas afectadas

La previsión apunta a un aumento de la inestabilidad atmosférica por la aproximación de una borrasca aislada al oeste de Canarias, asociada a una depresión en niveles altos. Esta situación podría favorecer la entrada de bandas de precipitación desde el oeste durante las últimas horas de la tarde de este sábado.

La Palma y El Hierro presentan una mayor probabilidad de recibir las primeras lluvias, con posibilidad de que se registren chubascos localmente fuertes. Posteriormente, la inestabilidad podría desplazarse progresivamente hacia el este y extender las precipitaciones a La Gomera y Tenerife, especialmente durante la mañana del domingo, 1 de noviembre.

Emergencias advierte de la incertidumbre de la borrasca

La Dirección General de Emergencias ha advertido de que la evolución de la borrasca presenta una elevada incertidumbre, tanto por su posición y desplazamiento como por la distribución e intensidad que podrían alcanzar las precipitaciones.

Por este motivo, no se descartan cambios en las previsiones ni que las lluvias puedan afectar a otras islas del Archipiélago. Los servicios de emergencia mantendrán el seguimiento de la situación y actualizarán las condiciones de la prealerta si la evolución meteorológica lo requiere.

Ante este escenario, el Gobierno de Canarias recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección y extremar las precauciones, especialmente durante los desplazamientos y en las zonas susceptibles de sufrir inundaciones.