Canarias regula por primera vez los campings y limita a 72 horas la pernocta de autocaravanas

El Gobierno de Canarias ha aprobado el primer decreto autonómico que regula los campings y los alojamientos turísticos al aire libre. La nueva normativa establece cinco modalidades de establecimientos, fija las condiciones que deberán cumplir para desarrollar esta actividad y establece un marco específico para ordenar una oferta turística que hasta ahora carecía de una regulación autonómica actualizada.

La norma, aprobada este viernes por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, incluye los campings tradicionales, las áreas de acampada para autocaravanas y caravanas, las zonas de pernocta para estos vehículos, los espacios de acampada en edificaciones rurales aisladas y los alojamientos turísticos singulares, como las yurtas o las cabañas en árboles.

El decreto pretende establecer unas condiciones comunes de funcionamiento y ofrecer seguridad jurídica tanto a los promotores como a los usuarios. Para ello, contempla requisitos específicos de higiene, abastecimiento de agua, gestión de residuos, seguridad y accesibilidad, adaptados a las características de cada modalidad.

Cinco modalidades y un máximo de 72 horas para las autocaravanas

Uno de los aspectos que introduce la regulación es la diferenciación entre estacionar una autocaravana y utilizar un espacio habilitado para acampar o pernoctar. En concreto, las áreas de pernocta estarán destinadas al descanso y permitirán una estancia máxima de 72 horas.

El estacionamiento de estos vehículos continuará sujeto a las normas de tráfico y a las restricciones que se establezcan en cada lugar. La nueva regulación también incorpora sistemas de clasificación para los campings y las áreas de acampada de autocaravanas.

El decreto abre además la puerta a nuevas modalidades de alojamiento en el medio rural, vinculadas a determinadas edificaciones y actividades agrícolas, ganaderas o tradicionales. También contempla establecimientos singulares, como las cabañas en árboles o las yurtas, siempre que su instalación esté permitida por el planeamiento urbanístico y cumpla las condiciones establecidas.

Los establecimientos tendrán que adaptarse en cinco años

La puesta en marcha de estos alojamientos estará sujeta a diferentes requisitos administrativos. Los promotores deberán presentar una declaración responsable ante el Cabildo Insular correspondiente y disponer de las licencias y autorizaciones exigidas por la normativa urbanística, ambiental y de seguridad.

El decreto no permitirá instalar estos establecimientos en cualquier terreno ni supondrá una autorización automática para habilitar nuevos espacios turísticos. Los proyectos deberán ajustarse a la ordenación urbanística y al resto de disposiciones aplicables.

Por su parte, los establecimientos que ya estén funcionando dispondrán de un plazo de cinco años para adaptar sus instalaciones y servicios a las nuevas exigencias. Los municipios que todavía no cuenten con este tipo de oferta podrán habilitar zonas de forma temporal, siempre que cumplan los requisitos previstos.

La normativa entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Durante ese periodo, la Consejería de Turismo y Empleo tiene previsto recorrer las islas para explicar el contenido del decreto y resolver las dudas de las administraciones públicas y del sector privado.