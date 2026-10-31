El cierre del Heliodoro por las lluvias impide disputar el Tenerife-Andorra este domingo

El CD Tenerife no podrá recibir este domingo al FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López. El cierre del estadio, incluido entre las medidas preventivas adoptadas por el Cabildo ante la previsión de fuertes lluvias, impide celebrar el encuentro programado para las 20:00 horas del 1 de noviembre.

La restricción comenzará a las 10:00 horas y afecta a las actividades culturales y deportivas de las instalaciones insulares situadas en las zonas bajo aviso meteorológico. Además del campo blanquiazul, el cierre alcanza al pabellón Santiago Martín, el Recinto Ferial y el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Las instalaciones permanecerán clausuradas hasta que se levante la medida.

A esta hora, queda pendiente la comunicación formal de los organismos deportivos sobre el aplazamiento y la nueva fecha del partido, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion. El cierre anunciado por la institución insular imposibilita mantener la cita en el horario previsto.

Tampoco resulta viable trasladar el encuentro al lunes. Ese día el Heliodoro tiene programado el compromiso del equipo femenino frente al Athletic Club y el Tenerife debe viajar el martes a la Península para afrontar el miércoles su eliminatoria de Copa del Rey ante el Badajoz. El calendario obliga, por tanto, a buscar otra alternativa.

La decisión llega ante un episodio meteorológico que puede dejar precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora en el área metropolitana. Emergencias ha adelantado a la medianoche de este domingo el inicio de la alerta por lluvias, inicialmente previsto para el mediodía, y mantiene el seguimiento de unas previsiones que todavía presentan incertidumbre sobre la intensidad y distribución de los chubascos.