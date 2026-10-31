El muro de los 38 años y por qué la reforma de las pensiones golpea más a Canarias

La entrada en vigor de la fase final del calendario regulatorio fijado en 2011, que alcanzará su cénit en enero de 2027, representa la culminación de una transición de catorce años orientada a blindar la solvencia del sistema público de pensiones ante el envejecimiento demográfico. La exigencia de acreditar 38 años y medio cotizados para retirarse a los 65 años, o en su defecto postergar la jubilación ordinaria hasta los 67 años (+2 meses respecto a 2026), responde a una métrica financiera neutral que, sin embargo, genera un impacto profundamente asimétrico en el mercado de trabajo del Archipiélago.

En el contexto socioeconómico insular, caracterizado históricamente por una elevada tasa de temporalidad, el desempleo estructural recurrente y una dependencia del sector servicios que favorece las carreras laborales discontinuas, el umbral de los 38,5 años cotizados se convierte en un filtro de difícil acceso. La reforma penaliza de forma indirecta a aquellos sectores con incorporaciones tardías o periodos prolongados de inactividad involuntaria, abocando a una porción significativa de la masa laboral canaria a retrasar su retiro dos años más o a asumir penalizaciones en sus tasas de reemplazo si optan por jubilarse anticipadamente.

El baby boom insular en números: 365.000 trabajadores ante el filtro contributivo

El estrechamiento de los requisitos legales coincide cronológicamente con la llegada a la edad de retiro de la cohorte poblacional más numerosa de la historia demográfica de Canarias. Los registros estadísticos sitúan en 172.802 los residentes insulares que actualmente tienen entre 60 y 64 años (unos 34.600 por cada quinta anual). Al sumar el tramo de 55 a 59 años, compuesto por 192.320 personas, la cifra de ciudadanos que encarará el acceso a la pensión durante la próxima década roza los 365.000 residentes.

El análisis cualitativo de este contingente revela una importante brecha de densidad contributiva. Gran parte de esta generación atravesó las crisis económicas de 2008 y 2020 en edades centrales de su vida laboral, lo que fracturó las trayectorias de cotización continuada requeridas por el marco regulatorio. De este modo, la frontera formal entre jubilarse a los 65 o a los 67 años no dependerá únicamente de la voluntad del trabajador, sino de la solidez y continuidad de su historial prestacional en un mercado tradicionalmente volátil.

Una presión asistencial y la brecha del modelo: la factura fiscal del envejecimiento

El ajuste normativo se produce en un escenario de expansión ininterrumpida de las obligaciones del sistema regional. Canarias contabiliza 385.529 pensiones contributivas (+2,7% interanual), de las cuales 219.493 corresponden al régimen de jubilación con un importe medio de 1.460,42 euros mensuales. Si a los 357.452 beneficiarios de prestaciones contributivas se añaden los 41.762 perceptores de pensiones no contributivas, índice sintético de la precariedad acumulada durante la vida activa, el mapa prestacional evidencia la alta dependencia social del gasto público en el Archipiélago.

El verdadero desafío analítico radica en la sostenibilidad integral del modelo. Mientras el aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad justifican la contención del gasto global a escala estatal, en Canarias la incapacidad de amplios sectores para alcanzar los máximos contributivos amenaza con trasladar la presión financiera desde el sistema de pensiones hacia las redes autonómicas de protección social y asistencia a la dependencia. La reforma logra contener el déficit nominal del sistema, pero a costa de tensionar el bienestar económico de la futura masa de jubilados en las islas.